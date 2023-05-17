特企／黃翊最新作品《墨》　轉譯董陽孜細緻與張狂

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黃翊回憶，董陽孜老師2014年看完他的作品《量身訂做- Special Order》後，透過友人聯繫開啟了合作，但當年他未滿30歲，深怕自己不夠成熟，難以回應董老師厚實的藝術積累，不知不覺，9年過去了。「老師曾問我為何要以『墨』為主題？我認為墨、紙都是書法重要的載體，希望回歸最基本的元素去探索書法、舞蹈、科技相互激盪的可能性。」
董陽孜《無聲的樂章》系列百幅作品不僅擷取呈現揮毫時「點畫」、「使轉」等筆鋒的情緒，更編排組合出具韻律性、音樂節奏的流動感，黑川良一為《墨》創作的音像藝術中，將平面書法轉譯為動態光影，半透明的浮空投影幕上，董陽孜的線條筆觸與舞者的形體疊合，在觀眾眼前展現獨特的視覺美感和強烈的聽覺體驗。
《墨》的音樂涵蓋了黑川良一多變、當代的電子聲響，以及當代作曲家蓋布瑞爾．普羅高菲夫（Gabriel Prokofiev）的唱盤與樂隊協奏曲（Concerto for Turntables & Orchestra）。黃翊表示，作曲家蓋布瑞爾承襲了祖父普羅高菲夫的風格與調性，並以DJ刷盤作為獨奏樂器，與交響樂團協同演奏，如同《墨》融合了古典與現代。
黃翊工作室＋《墨》將於歌劇院6月2日至4日展開世界首演，由編舞家黃翊、文字藝術家董陽孜、音像藝術家黑川良一跨域合作，打造出一幅影音與肢體交織，細緻、張狂的流動畫作。