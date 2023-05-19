網球／Nadal預計明年退休　透露將「為生涯的最後一年做好準備」

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36歲的Nadal在一月份的澳網公開賽失利後，檢查發現自己髖屈肌受傷，最初認為只需要缺席6到8周，但復健並沒有按計劃進行，他被迫嘗試不同的治療方法。在4個月後他仍然無法進行高強度訓練且還有疼痛感。
「我的立場是暫時停止(比賽)。我不知道什麼時候才能回到練習場。也許是2個月、也許是1個半月、也許3個月、也許4個月。」Nadal現在不確定自己能否參加7月4日開始進行的溫網，甚至8月的美網也可能缺席。
雖然去年在傷後歸來連續贏下了澳網和法網，並和Novak Djokovic並列男單大滿貫數紀錄保持人，但Nadal近年健康狀態越來越差，在這次受傷後他的積分大幅縮水，要重新回到前十的難度很高，這意味著即使他能取得參賽資格，籤表也將不利於自己。
「自從疫情之後，我辦沒法堅持訓練，沒辦法把日常工作做好，所以我沒辦法享受訓練和比賽。因為問題太多了，很多次不得不停下來檢視自己的身體，許多日子我帶著痛苦進行練習。」Nadal表明在明年賽季可能就是自己的告別秀，「我的目標是試著停下來給自己一個享受明年的機會，那可能是我職業生涯的最後一年。這是我目前的想法——雖然我不能肯定100%會是這樣，因為你永遠不知道會發生什麼。」
「我的想法和動力是在自己職業生涯中所有重要的比賽上進行告別戰，純粹享受競爭、享受在球場上的樂趣，但這在今天是不可能的。」自2005年在法網首次出賽以來，Nadal在18年內贏得14次冠軍，並在巴黎創造了112勝3敗（97%）的戰績。