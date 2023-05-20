《街頭男戰士》PRIME KINGZ來台灣！520這天找到女友 還甜蜜共食
韓國舞蹈競賽節目《Street Man Fighter 街頭男戰士》發跡的舞團PRIME KINGZ，首度來台舉辦粉絲見面會，今天恰巧是5月20日，5位成員KYOYUNG JR.、KNUCKS、COUNTER、DOOR、TRIX除了展現精湛舞技，主辦單位還準備許多小吃，他們直接在台上吃起來，TRIX甚至走下台與現場粉絲共享，他大讚：「不敢相信，真的好吃！」
記者陳雅蘭/台北報導
演出前，PRIME KINGZ一行人品嚐了川菜、去夜市吃糖葫蘆、喝西瓜汁、射氣球，充分享受難得的台北行。今天正是520，PRIME KINGZ也順勢將現場粉絲當成「一日限定女友」，除了展現各自的愛心呈現方式，甚至還在台上比起腕力。
由於這趟行程短暫，活動上5人在「台灣小吃試吃」的橋段沒在客氣，珍珠奶茶、知名三明治、牛軋糖餅乾、鳳梨酥都搬上台後，他們豪不客氣在台上吃起來，甚至還與現場粉絲分食，親民度百分百。
PRIME KINGZ除了展現精湛舞藝，粉絲們千奇百怪的提問也讓成員使出渾身解數，從「早上起床後有什麼習慣嗎」、「哪個成員睡覺時有奇怪的習慣」等問題之外，更抽選5名幸運粉絲上台，成員親自幫大家戴上親手製作的手環，對於無法送給在場所有人，成員也感到惋惜；但他們最後也感性表示，這場見面會對PRIME KINGZ來說別具意義，強調「我們會繼續努力，希望很快能再來台灣和大家見面」。