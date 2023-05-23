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內湖30元起有料串燒開幕優惠　「沿岸一氣」滿千送百、清酒免費喝

▲內湖高CP值串燒最低30元起！全新日式串燒「沿岸一氣」插旗捷運站西湖商圈，開幕活動祭出滿千送百、清酒免費喝優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲內湖高CP值串燒最低30元起！全新日式串燒「沿岸一氣」插旗捷運站西湖商圈，開幕活動祭出滿千送百、清酒免費喝優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

內湖人有口福了！全新日式串燒「沿岸一氣」插旗捷運站西湖商圈，高CP值串燒最低30元起、份量頗有誠意，還有划算「一氣本燒」主廚精選拼盤，海鮮、肉串都吃到只要499元；開幕活動祭出滿千送百、清酒免費喝優惠。來自日本的「Suage北海道湯咖哩」顛覆傳統，把台式串烤放進湯咖哩內。

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由日文「一気」一口氣乾杯之意，希望打造讓顧客停靠休憩的岸邊為名，「沿岸一氣」主打串燒、日式烤物、酥香炸物、和風燉湯等日式餐點。提供醬燒及鹽烤兩種風味的串燒，價格範圍落在30元～90元之間、份量頗有誠意的高CP值，相信在市區商圈很有競爭力。還有優惠價499元的主廚精選「一氣本燒」組合，免動腦就能划算開吃涮嘴海陸拼盤，青蔥五花捲、香烤魷魚嘴、明太子五花豬、鹽烤鯖魚、秘汁大雞翅、基隆手工天婦羅及日式櫛瓜。

▲主廚精選海陸拼盤組合「一氣本燒」，優惠價499元（原價585元）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主廚精選海陸拼盤組合「一氣本燒」，優惠價499元（原價585元）。（圖／記者蕭涵云攝）

業者特別推薦肉肉控首選翼板牛排、松阪豬、白蝦五花捲等；獨到的鬼椒雞翅、一氣炸雞也十分下酒。見裡除了軟飲和酒款，更打造甜香調飲焦糖瑪奇朵微醺、還有酸甜消暑的綜合莓果沙瓦可以搭配。

▲「沿岸一氣」串燒份量頗有料，一氣炸雞的麵衣超脆口。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「沿岸一氣」串燒份量頗有料，一氣炸雞的麵衣超脆口。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「沿岸一氣」為內湖西湖商圈上班族，提供下班揪友聚餐新選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「沿岸一氣」為內湖西湖商圈上班族，提供下班揪友聚餐新選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
「沿岸一氣」座落於西湖商圈、鄰近捷運西湖站1號出口。以黑、橘紅色系搭配形似串燒的三角形、圓形等幾何圖飾，營造輕鬆用餐氛圍，相當適合上班族下班打打牙祭喝一杯。即日起至5/31，消費滿1,000元即贈100元現金券。即日起至6/18，到店內用與店員互動玩遊戲，獲勝可抽籤獲「招待串燒」一份，每桌限玩一次；活動期限內用並追蹤官方IG完成指定任務即免費贈送「月桂冠清酒」一盅，每人皆有機會，同桌愈多人打卡能獲得愈多盅清酒。

▲「沿岸一氣」集結串燒、烤炸等日式餐點搭配特調，很適合下班來喝一杯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「沿岸一氣」集結串燒、烤炸等日式餐點搭配特調，很適合下班來喝一杯。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，串燒也出現顛覆傳統的新吃法，來自日本的「Suage北海道湯咖哩」將台式串烤放進湯咖哩內，推出一碗裡吃得到三款不同肉類串烤的「綜合串燒湯咖哩」，享用「可以喝的咖哩」同時大啖雞腿肉串、培根蘆筍串及市面少見的鴨腿肉串，澎湃又有趣。而「泰迪農園咖哩」，則是把鬱金香雞翅放進南洋風咖哩，打破傳統咖哩的新吃法，值得一試。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲Suage「季節綜合串燒湯咖哩」360元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲Suage「季節綜合串燒湯咖哩」360元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲泰迪農園咖哩台北SOGO復興店「鬱金香翅腿南洋風咖哩」320元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲泰迪農園咖哩台北SOGO復興店「鬱金香翅腿南洋風咖哩」320元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）

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