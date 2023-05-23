上床秒睡死「身體在警告你」！7題測你睡眠債 正常入睡時間曝光
睡眠是生活相當重要的一個環節，有了好的睡眠，新的一天才會有更足夠的活力應付大小事。然而，你是否發現自己明明在週末的時候睡很久，但是卻沒有感覺睡飽呢？近日耳鼻喉科醫師張益豪就分享，表示多數民眾認為一上床就秒睡就是「好眠體質」，但其實這代表自己本身有嚴重的「睡眠負債」哦！
記者張嘉哲/綜合報導
開業耳鼻喉科診所院長張益豪醫師在粉專發文表示「睡眠債不要欠！長時間會傷身，你知道一秒就入睡其實不好嗎？睡眠不好，其實跟免疫力與健康很有相關哦！」張益豪醫師也提供簡易的睡眠債測試，只要回答以下7題就能測出自己的睡眠品質。
1、假日的睡眠時間比平日多2小時以上（3分）
2、時常發現自己在大眾運輸工具或沙發上打瞌睡（1分）
3、一沾床便立刻入睡（1分）
4、早上起不來，睡醒後沒有神清氣爽的感覺（1分）
5、上班時常昏昏欲睡（1分）
6、必須設鬧鐘才能起床（1分）
7、每周至少有3天在不同時段就寢（1分）
張益豪醫師表示，如果分數達滿分9分，代表你需要立刻、充分的休息；如果是6分以上，則是睡眠負債嚴重，需改善生活模式；3分以上，你可能正在累積睡眠負債；1分以上表示有良好的睡眠；如果是0分的話，代表是沒有睡眠債的情況，張醫師也表示，目前我自己是五分，大家一起改進。
而對於正常入睡的時間為何？張醫師提到，一上床就入睡這其實是身體給你發出警訊，，健康年輕人躺在床上平均7～8分鐘才入睡，所以秒睡不一定是好事。而不少人都會有週五可以熬夜，週末可以一口氣睡回來的觀念，張益豪則說「這其實會破壞生理時鐘，睡眠習慣不容易被建立，雖年輕時影響較小，但成年人最好不要」。