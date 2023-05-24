北商大數媒系解聘專案教師影響受教權　上百學生連署搶救

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北商大數媒系學生表示，台北商業大學數位多媒體設計系在3D角色動畫方面老師本就不多，現在又是要將主要教3D角色動畫的教師直接解聘，解聘理由說是聘約到，不再續聘、教學績效未達標、學歷未達標準等等，學生們都明白教師在簽訂專任教師合約時一定明文上會規定一些條件，但無法理解的是、學生們實際面臨的狀況就不希望、不樂見校方用如此草率的方法就將一位實際上有帶給學生正面影響的優質教師就此解聘。
北商大數媒系學生指出，望眼整個北商大數媒系教學態度最為認真的非屬楊蕾不可，不但在教學時經常分享自己的業界經驗、立場，在實際操作時更是會仔細的把每一步都說明詳細，對於時事關注並分享予學生相關資訊，學生在學習上有困難以電子郵件求問時，也會盡快抽空來回覆，教授在教學上恪守本份且對學生更是盡心盡力地教學。
北商大數媒系學生質疑，校方是否該堅持以「學位」大於「實戰經驗」的聘選條件？系上要轉變政策，卻將技術型教師辭退，想轉為學術型，這對起初想就讀技職體制的學生，影響許多。且系上近年來的發展方針也是不斷鼓勵學生向業界看齊，這不就因此才讓老師們拉學生開始進行和業界接軌的產學合作嗎？學校自身的方針彼此矛盾，卻又要以這樣的理由作為理由解聘教師，實在無法令人信服，也怕未來若又有專業教師進來，也像這次一樣，在一個沒有準備的情況下就被迫失去重要的師資，這讓學生們情何以堪。
北商大數媒系學生賴姿璇表示，楊蕾在教學以及專業技術上十分優秀，身為專題指導老師也都非常盡心盡力。而楊蕾目前還有接7組的專題的指導教師，且7組專題都還是在製作中，而系上在學生不知情的情況下使用不合規範、不公開透明的解僱楊蕾，近期的150多位學生的連署書也沒有在教評會上被提出，學生的訴求直接被學校給忽略掉了。
學生連署書提到，楊蕾仍有指導7組專題，而該系專題規定的製作時間為2學期，照時程上而言，該教授將於學生專題製作中途解聘，學生於後半學期將處於無指導老師狀態，將使學生於後續製作上不知所措；起初學生尋找指導教師時，也未被系上告知教授將不續聘相關事宜，因解聘而臨時更換指導教師非學生意願，將增加學生與教授之間的磨合時間，並不利於專題製作。數媒系學生在知悉本系楊蕾於本學期結束後將不再被續聘，考量到該教授平時教學、對學生之付出，以及解聘將造成學生受教權益受到影響，特此發起連署，望院教評可以評估學生方的陳述以及訴求，再行決策，望楊蕾可以留下並繼續教學。
學生寄給校長的信提到，教育部檢討「專案教師比」來文要讓專案教師盡量轉正職，現在卻變成不顧教師權益，將條件限縮在一定要博士學位或是副教授的職等，那請問當初設立專技教師的用意又是為何？身為技職體系的學生，本來就有這份需求，研究與技術難道不該並重嗎？
北商大數媒系學生呼籲，在學生受教方面，不應該用學位及學歷決定一個教師的去留，更應該看他在學校的實際成果，像是他帶過的學生們的得獎經驗等，盼各大專院校重視學生及專案教師之權益問題。