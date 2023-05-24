蒲亭上起歷史課　用「17世紀古地圖」當證據：烏克蘭是蘇聯創造的

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蒲亭則接續佐爾金的話，上起了歷史課，表示這些土地只是波蘭立陶宛聯邦的一部分，然後他們被要求成為莫斯科大公國的一部分，一直到蘇聯十月革命之後，準國家組織才開始形成，是蘇聯創造了蘇維埃烏克蘭，蒲亭這麼解釋，「在那之前，人類歷史上從未有過烏克蘭這個國家」。
在俄烏戰爭之中，關於烏克蘭與俄羅斯之間的歷史，一直是揮之不去的話題。蒲亭多次強調烏克蘭是蘇聯「創造」的，潛台詞就是，俄羅斯出兵烏克蘭只是「收回」自己的故有領土。而這一次的17世紀地圖，則是遵循蒲亭心中歷史邏輯的又一次演出。
美國前總統柯林頓（Bill Clinton）本月初曾說，自己早就料到蒲亭會出兵烏克蘭，因為蒲亭曾親口對柯林頓說過不認同《布達佩斯備忘錄》（Budapest Memorandum），在蒲亭心中，從來不接受烏克蘭擁有自己主權與領土的正當性。
蒲亭的這番話，也讓人想起中國駐法大使盧沙野，盧沙野在節目曾脫口而出「克里米亞從一開始就是俄羅斯的」、「在國際法中，前蘇聯國家沒有實質地位，因為沒有國際協議來實現它們的主權國家地位」，盧沙野的話引發軒然大波，中國外交部不得不多次出面強調，北京尊重所有前蘇聯國家的主權地位，盧沙野的說法不等於中國官方立場。不過某種程度來說，相信蒲亭會很認同盧沙野的歷史觀，兩人可以就著17世紀的古老地圖好好聊一聊。