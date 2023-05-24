特企／到TTE暢玩馬來西亞！會場限定好康優惠共譜繽紛魅力
「亞洲魅力所在」將在2023台北國際觀光博覽會登場！展場以「雙層觀光巴士之旅」打造主題展館，帶領民眾感受馬來西亞的迷人風情，透過豐富節目和互動抽獎，讓你盡情享受超值假期！馬來西亞除了有令人讚嘆的美景，並擁有獨特的文化遺產，多樣風貌絕對能讓旅客留下精彩回憶。踏上馬來西亞繽紛魅力之旅，5/26至5/29為期四天的活動，將於台北世貿一館D431攤位登場！
馬來西亞觀光局邀請多家旅行業者共推產品優惠，包括天海旅行社 | 五星大紅花-海上泳池度假VILLA 19,900元起，會場特價：兩人同行第2人減1,000元，旅展加碼再送網卡；世興旅行社 | 魅力檳城×蘭卡威5日25,000元起，會場特價：旅展付訂優惠1,000元；芬達旅行社 | 沙巴假期4+1日23,800元起，兩人成行減5,000元；海揚國際旅行社 | GO沙巴！淘夢島浮潛5日28,900元起，旅展付訂：每位再優惠1,000元。現場購買行程除了再享折扣，馬來西亞觀光局加碼現場前100名購買套裝行程者，就送限量精美折疊背包及精美清潔組。5/26至5/28下午4點，購買行程者，還可參加驚喜大抽獎，獎項包括「劍湖山渡假大飯店平日住宿券」、「台北君悅酒店雙人平日住宿券」、「鮪魚家族飯店集團花蓮館平日住宿券」、「太平山森呼吸旅遊兌換券」等。
在台北觀光國際博覽會3天展期5/26至5/28，特別邀請到星馬餐廳「Mamak檔」料理主廚Anand Pusudoray登台炫技，為大家帶來令人目不轉睛的國民飲品饗宴，現場民眾有機會品嘗馬來西亞印度拉茶獨特風味！
現場不僅有精美的手拿牌可拍照打卡留念，還能參加轉盤遊戲拿多項好禮，可愛的吉祥物長鼻猴也將親切與民眾互動，充滿歡樂的活動盛事，就等你親臨現場感受馬來西亞的繽紛魅力！