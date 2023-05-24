雞塊買6送6！麥當勞6款「買一送一」優惠開吃　冰炫風、薯餅都有

美國仙丹「類固醇藥物」治百病？　醫警告：錯誤使用恐要命

美國仙丹「類固醇藥物」治百病？　醫警告：錯誤使用恐要命
美國仙丹「類固醇藥物」治百病？　醫警告：錯誤使用恐要命

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】45歲的高中教師張先生幾週前開始全身乏力、嗜睡、吃不下飯，找過7個醫療科別看診仍無解，甚至嘔吐不止，最後找到衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師蔡安順，經過抽絲剝繭，發現其病因是來自於其皮膚過敏的類固醇藥物不當使用。蔡安順醫師強調，俗稱「美國仙丹」的類固醇藥效強，但副作用大，絕不能濫用！

我是廣告 請繼續往下閱讀

短時間多次施打長效型類固醇　恐是主要致病因

蔡安順醫師詳問張先生病史，發現他有皮膚的陽光過敏症，動輒搔癢，在一間診所長期打針，近6年來大概是1至2週施打一次，若時間拖得過久，皮膚就癢不停，前一陣子因青光眼，眼科醫師要求他停止施打。蔡醫師上健保雲端再經資料比對，發現止癢針劑是長效型類固醇，適用1個月施打一次，張先生疑似施打過度後又驟然停止施打才引發病狀，但他從來沒被告知不能常打。

類固醇很有效　濫用危及生命

蔡安順醫師表示，類固醇濫用的副作用多，張先生長期過度施打，之前的白內障及青光眼可能因此造成。因為長期過量使用類固醇，造成腎上腺停止分泌糖皮質激素，調控身體電解質等功能被類固醇取代了，被稱為腎上腺機能不全，最近因眼疾突然停用類固醇，電解質因此失衡，鈉離子掉到118 meq/L(正常大於136)，達到重度低血鈉，導致乏力、嘔吐、沒食慾，嚴重者甚至會昏迷、休克死亡。

蔡安順醫師強調，類固醇是很有療效的藥物，才有了「美國仙丹」的稱號，但要節制使用，一旦濫用，各種副作用就可能會反噬身體。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57901

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

「打新冠疫苗送500」不再只有雙北　中央催打政策！各地都送500元內獎勵

化療、放療都無效！「神經母細胞瘤」易復發 研究證實免疫療法讓病童延續生命

歐美超愛「無麩質飲食」！女神卡卡也推崇　真有減肥效果？營養師這樣說

諾羅病毒症狀、多久會好？百人吃完辦桌上吐下瀉：傳染力超強

我是廣告 請繼續往下閱讀