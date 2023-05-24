美國仙丹「類固醇藥物」治百病？　醫警告：錯誤使用恐要命

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短時間多次施打長效型類固醇 恐是主要致病因蔡安順醫師詳問張先生病史，發現他有皮膚的陽光過敏症，動輒搔癢，在一間診所長期打針，近6年來大概是1至2週施打一次，若時間拖得過久，皮膚就癢不停，前一陣子因青光眼，眼科醫師要求他停止施打。蔡醫師上健保雲端再經資料比對，發現止癢針劑是長效型類固醇，適用1個月施打一次，張先生疑似施打過度後又驟然停止施打才引發病狀，但他從來沒被告知不能常打。
類固醇很有效 濫用危及生命蔡安順醫師表示，類固醇濫用的副作用多，張先生長期過度施打，之前的白內障及青光眼可能因此造成。因為長期過量使用類固醇，造成腎上腺停止分泌糖皮質激素，調控身體電解質等功能被類固醇取代了，被稱為腎上腺機能不全，最近因眼疾突然停用類固醇，電解質因此失衡，鈉離子掉到118 meq/L(正常大於136)，達到重度低血鈉，導致乏力、嘔吐、沒食慾，嚴重者甚至會昏迷、休克死亡。
蔡安順醫師強調，類固醇是很有療效的藥物，才有了「美國仙丹」的稱號，但要節制使用，一旦濫用，各種副作用就可能會反噬身體。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57901
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