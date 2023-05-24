經血量大、腹部大當心子宮肌瘤作怪！　1微創治療無傷口、甩困擾

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子宮肌瘤好發30歲女性 經血量大、有血塊都是症狀童綜合醫院婦產部劉錦成主任表示，子宮肌瘤是由子宮內肌肉細胞形成，好發於30歲以上的女性，可能每四人就有一人會罹患子宮肌瘤，雖然大部分是良性腫瘤，但仍需即早發現即早治療。
子宮肌瘤大多沒有症狀，但肌瘤所在位置與大小會影響身體器官，經血量大與血塊多都是子宮肌瘤的典型症狀；若經血量突然增加且有大量血塊，甚至經期持續了10天以上，就應盡早就醫治療，避免貧血的發生與惡化。
傳統子宮肌瘤手術 留疤且疼痛感強烈子宮肌瘤傳統手術方式，常以開腹或微創腹腔鏡來切除，需要麻醉且會留下傷口，術後還有疼痛感及照顧傷口的困擾。劉錦成主任提及，新型海芙刀治療儀器，利用超音波熱效應，從體外將能量集中焦點在體內子宮肌瘤，進而子宮腫瘤凝固性消融，不僅達到消除肌瘤治療之目的，而且子宮組織及其他正常器官不會受到損傷，肌瘤消融後則會被身體正常組織吸收，達到治癒的目的。
微創海芙刀手無傷口、恢復快 術後養成良好習慣防復發此外，海芙刀治療不必全身麻醉、完全沒有腹部或子宮傷口、可以保住子宮、不出血、不沾黏、無輻射線、術後迅速恢復正常生活和工作，也讓想懷孕的婦女備孕期縮短，並且生產時可以不需使用剖腹生產。
病人在進行海芙刀治療時使用仰臥方式，平躺著接受治療，更加舒適無負擔。手術後病人只要配合簡單的藥物治療與調整作息、健康的生活，就能減少子宮肌瘤與子宮腺肌症的復發機率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57897
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