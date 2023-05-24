咳嗽、大笑就滴！「更年期尿失禁」超惱人　日常這樣做揮別揮別漏尿困擾

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更年期女性荷爾蒙減少 常有漏尿情形尿失禁是常見的排尿障礙之一，學界將之名為「下泌尿道症狀」，是婦女常見的生理問題。台北慈濟醫院泌尿科趙梓辰醫師說明，女性尿道大概長約3～4公分，由骨盆底肌肉與尿道括約肌支撐，女性的雌激素接受器會分布在尿道以及陰道黏膜而，女性在更年期後女性荷爾蒙會減少，導致尿道黏膜萎縮、阻力下降，再加上膀胱頸與尿道括約肌閉鎖不全，就容易造成應力性尿失禁。
應力性尿失禁分4級 嚴重無時無刻都會漏尿應力性尿失禁指的是身體因咳嗽、打噴嚏、搬重物等腹壓增加時，會不自覺地漏尿或滲尿，是尿失禁種類中最常見的一種，好發於患有糖尿病、肥胖、抽菸、曾有生產經驗及曾接受婦科手術的女性，其嚴重程度可分為四級：第一級為輕度，嚴重咳嗽、打噴嚏、搬重物與跳躍時才會產生滲尿；第二級為中度，稍微咳嗽、大笑、快走便會發生；第三級為重度，只要走路或改變姿勢就會漏尿；第四級為極重度，即使在休息狀態都會發生漏尿情形。
凱格爾運動＋藥物治療 改善尿失禁頻率更年期應力性尿失禁病人一部分可以靠行為治療與藥物得到改善，趙梓辰醫師說明，由於應力性尿失禁大多是骨盆肌群支持、尿道括約肌的退化萎縮所引起的，可藉由凱格爾運動以一天進行2～3次、一次10回合的頻率強化整體骨盆底肌肉的強度。而藥物的部分包含女性荷爾蒙藥膏塗抹，屬於更年期賀爾蒙療法的一種，每日睡前塗抹於會陰處及陰道內，可以促進黏膜層增生，增加肌肉穩定性，減少漏尿情況。
透過以上兩種治療，其改善效果高達七成，持續積極治療的話，也可以預防症狀加重；而針對比較嚴重的病患，則需要進一部手術治療來改善。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57903
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