八旬婦急性腦中風康復！「iStroke腦中風診斷平台」只花90秒精準即時搶救

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iStroke腦中風診斷平台 快速分析影像治療為避免長者施打顯影劑可能突發的健康風險，以及加速醫師臨床評估的準確性，隨即啟動人工智慧中心開發的「iStroke腦中風診斷平台」，運用AI大數據建構的人工智慧模型，分析CT腦部影像，並模擬其施打顯影劑後的影像，來預測林女士損傷的腦部區域落點與體積，診斷出林女士為右側中大腦動脈阻塞導致缺血性腦中風，結合後續AI分析CTP得到的可救治區域與不可救治區域等資訊，輔助醫師判斷其治療成效。
蔡昇達醫師建議林女士接受「經動脈腦血栓去除術」，隨即由取栓治療專家神經外科郭政宏醫師進行治療，及時取出動脈血栓。林女士術後恢復狀況良好，不僅降低了大範圍腦中風後的死亡風險，其左側肢體與口齒不清的狀況大幅改善，手腳可以抬高，並從原本臥床狀態進步到可以乘坐輪椅，而忽略症也消失了，後續將繼續復健以強化肢體力量。
無顯影劑檢查腦中風 降低引起併發症腦中風發生後會嚴重地影響患者的生理功能，甚至導致死亡，電腦斷層檢查是現今相當重要的高階醫療影像診斷技術，神經部蔡崇豪主任指出，臨床上依據腦部灌流掃描（CT perfusion, CTP）來診斷缺血性腦中風並評估其範圍時，需要花費額外時間來施打顯影劑以及完成腦部掃描，此外，慢病族群、急性腎臟傷害或重度慢性腎衰竭等病人對顯影劑也可能有過敏風險，注射顯影劑時，會發生噁心及嘔吐，若原本意識不清者，可能會因為將食物吸入肺臟而產生肺炎。
無顯影劑電腦斷層下的缺血性中風偵測系統在快速識別可接受經動脈腦血栓去除術的腦中風患者方面取得了不錯成果，發表於台灣神經醫學學會第23屆年會並獲得優秀論文獎項，另外也發表在2022年的亞太中風會議上。該平台能協助醫師提高腦中風的診斷效率，使更多患者能接受緊急治療，改善其病後生活功能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57952
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