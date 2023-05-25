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老師總是穿長袖、被誤認傳染病　乾癬性關節炎把握366原則

老師總是穿長袖、被誤認傳染病　乾癬性關節炎把握366原則
老師總是穿長袖、被誤認傳染病　乾癬性關節炎把握366原則

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】一位小學老師頭皮以及四肢皮膚都出現大範圍銀白色脫屑紅疹，手指也腫脹如香腸，只要一提筆在黑板寫字就特別顯眼，夏天也得穿長袖長褲遮遮掩掩，甚至被小朋友們誤會有傳染病「矮額！老師你怎麼有病？」馬偕紀念醫院過敏免疫風濕科主任李惠婷呼籲，乾癬性關節炎患者把握「336原則」，當身體3處部位出現3種症狀警訊，就要把握6個月黃金治療期，及早治療才能穩定控制疾病。

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攻擊皮膚指甲關節　恐造成不可逆傷害

乾癬性關節炎是一種自體免疫疾病，誘發因素與基因遺傳、菸酒、壓力、情緒、環境、傷口感染等有關，尤其冬天特別容易爆發。症狀包括皮膚脫屑、指甲病變、關節僵硬發炎、手腳指腫脹（俗稱香腸指）、接骨點發炎等。若無及早治療，約有三成患者會併發嚴重且具有破壞性的關節炎，造成不可逆的變形！另外還會伴隨肥胖、糖尿病等代謝症候群、心血管疾病，甚至因皮膚症狀引發憂鬱與焦慮症。

李惠婷醫師呼籲民眾把握「336原則」，及早就醫治療才能控制病情，提升預後。

  • 「3」個部位：頭皮、指甲、皮膚
  • 「3」種症狀：紅腫、僵硬、疼痛
  • 「6」個月黃金治療期
▲馬偕紀念醫院過敏免疫風濕科主任李惠婷

香腸指、接骨點發炎　生物製劑穩控疾病

李惠婷醫師說明，乾癬性關節炎治療方式包括第一線口服免疫調節劑，部分患者需要非類固醇消炎止痛藥緩解關節疼痛；皮膚症狀或指甲病變嚴重者，可使用皮膚科外用藥膏與照光治療；嚴重的關節、皮膚症狀、接骨點發炎或是較難治療的香腸指及接骨點發炎，若經一線用藥仍不理想，可經專科醫生評估後申請二線用藥，生物製劑或小分子標靶藥物進行治療。

其中生物製劑是透過生物科技研發的抗體藥物，更可以有效改善臨床症狀，除了抗腫瘤壞死因子，也能從介白素-17等相關因子著手以抑制發炎反應，可有效減少關節破壞。針劑生物製劑可在家自行施打，不到1分鐘就完成，也能減少往返醫院的時間成本。

小學老師個案原本一線治療使用口服藥物，效果不甚理想，申請生物製劑治療後，皮膚症狀完全消失，關節症狀也緩解，終於恢復往日和小朋友互動的校園歡樂時光。

除了用藥治療，李惠婷醫師提醒患者也需留意日常保養，飲食方面少攝取高油高糖食物與精緻澱粉，並避免過度進補；運動方面只要不會造成身體負擔，即使有關節炎也能進行有氧、伸展或是肌力訓練，有助於維持關節活動、避免肌肉流失；生活作息方面別過度勞累與熬夜，也能減少誘發因子。醫師呼籲，雖然乾癬性關節炎無法根治，但只要及早發現、固定回診並配合治療，大多數患者能穩定控制病情，維持良好的生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57860

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