音樂2功能延緩失智、失能！　鋼琴家陳毓襄親授日照中心「音樂學堂」

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失智症影響認知 音樂治療有「這些」幫助失智症（Dementia）症狀不單只有記憶力的減退，還會影響到其他認知功能。臺北榮總高齡醫學中心林明憲主任也表示，失智症會影響一個人的記憶、思考及交流的能力，而認知功能逐漸退化是失智症的主要症狀。
目前已有許多文獻指出，音樂治療可改善認知功能。2014年國內一篇回顧檢視音樂介入在失智症老人護理實務應用的系統性文獻就指出，音樂輔療可顯著改善失智老人的認知、精神症狀及進食問題。
此外，林明憲主任也表示，音樂療育能促進失智長者的認知、肢體功能，環境音樂治療能改善長者現實感、專注力，而團體音樂治療則可提供長者社交互動的機會，適當地抒發情緒，減緩焦慮、壓力，改善憂鬱，轉換為正向的心情，在長者主動參與的過程中，也可提升自我掌控感與成就感。
鋼琴家曝音樂2功能 親授音樂學堂課程因此，在臺北榮總陳威明院長及陽明交通大學簡莉盈教授促成下，陳毓襄鋼琴家發起號召於日照中心設立「樂齡音樂學堂」，結合台灣茱莉亞學院表演藝術協會蔡佩真理事長及東吳大學音樂系叢培娣系主任等音樂界同好，每週三上午將為長者公益授課。
陳威明院長表示，感謝陳毓襄等鋼琴家們投身音樂療育，讓長者們在課程上可以藉由彈鋼琴時手指的律動、音樂的節奏等來互動學習，相信這可以延緩失智、失能，也能讓長者早點回到正常生活、改善生活品質。
而陳毓襄鋼琴家也提到，音樂有2個功能，第一個功能，它對人的情緒很有影響力，它可以讓聽的人得到喜悅、平靜、感動；另外一個功能，它可以拿來治病。
因此，鋼琴家們以音樂發想，奉獻於社區日照中心的失智、失能長輩，希望透過手指的律動、聲音的節奏、樂曲的渲染，讓長者們在鋼琴中復健與學習，增加互動機會，延緩失智、失能，進而改善生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57950
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