婦人昏迷送醫竟確診肺癌晚期　標靶藥物助攻、兩周病況即好轉

我是廣告 請繼續往下閱讀
爭取更好的預後與存活期 先確認基因型才可及早精準用藥！「非小細胞肺癌初期的症狀不明顯，容易被民眾忽略，發生明顯症狀而送醫，往往已是晚期」林基正副院長以該婦人患者說明：「其送醫前不知罹癌，只覺得呼吸越來越喘，左下肢不斷有疼痛感，隨著時間症狀不斷加重，最後竟然無法下床走路，儘管如此，患者在症狀還沒有變嚴重前即時至醫院檢查而是在呼吸困難才緊急送至急診，且在醫囑下進行全面性檢查後，才確診晚期肺癌。」
肺癌可區分成非小細胞肺癌與小細胞肺癌兩大類，台灣患者以非小細胞肺癌最為常見。所幸，今日我國非小細胞肺癌已進入精準治療時代，只要及早進行基因檢測，都有望掌握黃金治療期。林基正副院長進一步指出，至於有哪些重要基因型需要檢測，建議可以優先針對已有標靶藥物可用的肺癌基因型進行檢測，如：EGFR、BRAF、ALK、ROS1、MET等基因檢測，避免因無法確認致病基因而拖延治療，影響預後與存活期。
傳統基因檢查耗時長 新型檢測方式能大幅縮短判讀時間林基正副院長指出，在癌症精準治療時代，基因檢測已經是關鍵檢查，但傳統基因檢測項目有限，大多是逐一檢查基因突變，當送驗的單一基因沒有測到異常，才會展開下一個基因檢測，檢查期間沒辦法使用標靶藥物，病患只能先用化療控制，容易耽誤精準治療投入時機，病情治療與控制成績也會大打折扣。
「在有許多標靶藥物選擇的今日，透過新型基因檢測技術，大範圍的針對致病基因進行檢查可說是預後關鍵！」，林基正副院長指出：「提及一次檢驗多種基因的方式，民眾最常想的就是次世代基因定序（NGS），不過，次世代基因定序會檢測數百個基因，檢驗費用動輒數萬、數十萬，對於民眾經濟負擔較大。」
安泰醫院與奇美醫院攜手打造多元肺癌基因檢測平台 精準癌症治療中心提供更佳醫療品質「因為經濟能力較差而無法進行新型的基因檢測著實是非常遺憾的事情，所幸，今日已有可以『精準鎖定數十個肺癌致病基因型』的多元肺癌基因型檢測(Mutiplex PCR)檢測，對於肺癌治療而言，不僅仍能揪出作祟基因型，也因為檢測範圍更廣且精準，患者的經濟負擔也就大大降低。」林基正副院長開心的分享：「為了幫助屏東在地鄉親，安泰醫院與奇美醫院合作，於院內提供肺癌患者多元肺癌基因型檢測(Mutiplex PCR)，僅需約2周就能檢驗11種基因型別，可預期對於屏東地區的肺癌患者，帶來更好的治療展望。」
▲潘奕宏醫師(左一)、陳彥廷醫師(左二)、林基正副院長(中)、李鴻宗主任(右二)、洪靖雲肺癌個管師(右一)為屏東在地鄉親，提供一條龍式醫療服務。
「當然，完整的肺癌治療可不僅僅是及早找出致病基因而以，展開療程後，還需要針對患者的病灶進行多方面各方面的治療，而這些都需要跨科別專家的協助，在過去，患者都必須輾轉於各科別掛號、候診，頻繁的舟車勞頓與漫長的等待，往往會讓患者逐漸失去治療積極度。」林基正副院長進一步指出：「為此，安泰醫院特別成立屏東唯一一家的精準癌症治療中心，提供包含肺癌在內的各癌症患者一條龍式的跨科別服務，讓癌友在住家附近就可以享有媲美醫學中心的醫療服務！以肺癌治療舉例，團隊可以更有效的協調胸腔內科與外科團隊醫師，讓病患從診斷、手術、到藥物治療，都能有妥善規劃與安排，加上個案管理師不斷後續追蹤，讓病患在疾病上不論大小事，都能有最快與良好處置。」
▲陳彥廷醫師 (左一)、潘奕宏醫師(左二)、林基正副院長(中)、洪靖雲肺癌個管師(右二)、李鴻宗主任(右一)提醒民眾，確診肺癌切莫過於焦慮，今日在屏東即可享受到媲美醫學中心的醫療服務品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57961
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw