「浩克」事件熱議！健身引發身心問題？警處理過程有誤？　醫師分享看法

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新竹身心科診所醫師姜學斌針對健身、健美選手的身心健康進行分析，並提到當社區中出現類似事件（如：疑似精神個案）時的處理流程，或許是「超商浩克」事件中也須關注的部分。
健美選手情緒失控 健身會引發身心問題？現在健身風氣逐漸流行，對於健康也有許多的幫助，不過，「超商浩克」事件後也不免讓人想問，運動本身不論對生理或心理都有許多的正面影響，為什麼健身或是健美選手卻反而可能出現一些身心問題呢？
姜學斌醫師提到，不論國內外，食用營養補充品非常常見，從蛋白質到使用可能成癮的物質都有，為了肌肉曲線，長期使用類固醇、雄性激素，甚至國外使用刺激劑等相關藥物，可能使情緒起伏、衝動控制困難、攻擊傾向上升，甚至是精神病症狀，如：躁症、思覺失調常見的妄想和幻覺等，都有可能會出現。
例如，Netflix紀錄片《致命莎莉：健美選手殺夫案》就是描述這樣的故事。姜學斌醫師表強調，這樣的說明沒有任何影射的意圖，不過在臨床上確實也看過使用物質導致暴躁易怒的健美選手，而隨著台灣健身風氣上升，這個問題不可不慎。
壓制過程有問題？ 遇疑似精神個案應如何處理？而在這次事件中，警方被朱男打到腦震盪後，警察便以警棍、噴辣椒水等方式壓制朱男。也不禁讓人想問，如果社區中出現類似事件，有疑似精神個案，包括精神疾病、精神官能症、物質使用障礙（如：酒癮、藥癮者）等時，該如何處理呢？
從警消的應對層面來看，姜學斌醫師表示，其實國外數據早就告訴我們，警棍、噴辣椒水後近身壓制並不是一個處理疑似精神個案的好方法，因為會導致近身接近個案的員警有2－4成的被攻擊風險。
姜學斌醫師提到，拉開距離，使用套索、網槍、電擊槍等，都是國外面對類似情形時常用的配備，但國內基層警員被分配到的卻是警棍、辣椒水。醫師認為，訓練、裝備、心理衛生的重視是目前基層員警所需要的。
若以民眾端來看社區疑似精神個案的處理流程，姜學斌醫師表示，很多有精神症狀的人沒有現實感、病識感，民眾若想用愛溝通可能會先讓自己暴露在生命危險中，而民眾往往會請鄰里長幫忙，但根據法規第一時間應找警消，通知鄰里長、衛生局其實沒有用。
「超商浩克」事件引起許多人討論、關注，姜學斌醫師也提醒，回到暴力者的情緒處理，往往在升溫、危機、降溫後，有些當事人恢復理智會有強烈的自責、愧疚、憂鬱情緒，避免當事人之後出現自傷行為很重要，希望社會也留給他們一些空間。
資料來源：新竹姜學斌醫師臉書
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57951
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