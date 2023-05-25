血壓居高不下？　他藉「1治療法」控壓有成，還減少用藥

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血壓處這數值極為高血壓 慢性腎臟病患者不可不慎台北慈濟醫院心臟血管科醫師劉冠良說明，血壓是心臟打出血液時在動脈管壁內產生的壓力，受血管壁彈性影響，也與年紀、肥胖、生活習慣息息相關。正常的血壓為120/80mmHg以下，若家中血壓高於130/80 mmHg就屬於高血壓。
高血壓是諸多慢性病的源頭，以腎臟病為例，高血壓與腎臟的關係相當密切，腎臟血流豐富，慢性腎臟病的患者經常伴隨高血壓，而高血壓若控制不佳，也會加劇腎臟病，環環相扣，不得不慎。
「腎動脈交感神經阻斷術」微創術 適用血壓控制不佳患者相較傳統藥物治療，近年臨床發展出「腎動脈交感神經阻斷術」，並將之運用在高血壓的治療上。劉冠良指出，高血壓成因繁多，其中一項是交感神經活性過強，導致心跳加速、血壓上升，所以手術的處理方式是將導管由鼠蹊部伸入體內，送到腎臟血管，對附近的交感神經釋放能量，破壞交感神經活性，進而控制血壓。因為是微創方式進行，所以術後復原快，僅須休息一個晚上便能出院；研究顯示無重大副作用，而且降壓效果可以持續好幾年。
此外，劉冠良醫師提到，若是服用三種以上血壓藥仍無法控制血壓者，可考慮此項手術，手術效果因人而異，雖有機會減藥，術後仍要透過藥物、飲食、定期量血壓來加以控制。
高血壓易致心、腦、腎疾病 應及早治療控制據國民健康署統計，台灣約有三成的民眾患有高血壓，但多數患者在罹患初期沒有症狀，所以不以為意，直到出現腦中風、腎臟病變、心肌梗塞等重大疾病時才會意識到嚴重性。
劉冠良醫師提醒，高血壓控制不良會導致心、腦、腎等全身性疾病，所以控制非常重要，唯有及早控制，才能減少多種併發症發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57912
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