興富發釀死傷！塔吊基座調查中不能拆　市府要求加固防颱

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上午都發局主任秘書曾文誠率隊前往現場視察加固作業，市議員劉士州、陳淑華及台中市結構工程技師公會常務理事許庭偉等人均到場。曾文誠表示，現場需配合檢方調查保全證據，但颱風瑪娃接近，都發局昨日協同相關單位共同勘察，認為有加固防護的必要，因此業者今早開始進行相關加固作業。
曾文誠視察後表示，目前施工架已完成搭設，正進行相關加固作業，預計今天下班前全數施作完成；另加固作業是在建築物中進行，不會影響到捷運及附近交通。
台中市結構工程技師公會常務理事許庭偉說明，現場上方的吊臂彎成三截，但彼此相連，施工單位正以鋼索進行加固措施；公會也已提醒現場施作人員，每段吊臂都必須於頭尾處拉鋼索，每個固定點至少要有兩支鋼索加固，避免颱風來時造成晃動。
都發局長李正偉表示，除了文心愛悅，已請業務單位透過施工E化管理APP，通知全市近3000個建築工地，海上颱風警報第一次發布後一日內，應做好防止施工物件飛落或傾倒等安全措施，並填具防颱作業工地自主檢查表留存工地備查，確保工地安全。都發局後續也將針對大眾運輸路線（捷運、台74線、台鐵、高鐵、高速公路、西濱快速道路等）沿線塔吊工地進行聯合稽查，共同守護市民安全。