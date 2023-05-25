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興富發釀死傷！塔吊基座調查中不能拆　市府要求加固防颱

▲因應颱風可能來襲，工人在塔吊基座旁進行加固作業。（圖／台中市政府提供，2023.05.25）
▲因應颱風可能來襲，工人在塔吊基座旁進行加固作業。（圖／台中市政府提供，2023.05.25）

記者顏幸如／台中報導

造成中捷事故的興富發文心愛悅建案工地，因配合檢方調查採證，塔吊基座尚無法拆除。但颱風瑪娃接近，台中市政府今前往視察，要求儘快完成加固作業，避免引發新的公安事件。都發局表示，加固作業是在建築物中進行，不會影響到捷運及附近交通。

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▲中市府官員及結構技師，今視察文心愛悅建案工地的塔吊基座。（圖／台中市政府提供，2023.05.25）
▲中市府官員及結構技師，今視察文心愛悅建案工地的塔吊基座。（圖／台中市政府提供，2023.05.25）
台中市10日發生興富發文心愛悅建案工地，塔吊的吊臂砸落捷運軌道，造成1死10傷的悲劇。由於現場塔吊被地檢署列為扣押物品，但隨著颱風季接近，各界擔心拆到一半的塔吊工程，隨時可能引發新的公安事件，都發局緊急聯繫地檢署，檢察官及運安會同意進行鎖固防颱措施後，興富發於今（25）日上午執行防颱加固措施。

上午都發局主任秘書曾文誠率隊前往現場視察加固作業，市議員劉士州、陳淑華及台中市結構工程技師公會常務理事許庭偉等人均到場。曾文誠表示，現場需配合檢方調查保全證據，但颱風瑪娃接近，都發局昨日協同相關單位共同勘察，認為有加固防護的必要，因此業者今早開始進行相關加固作業。

▲興富發文心愛悅建案工地造成中捷事故，目前仍停工中。（圖／台中市政府提供，2023.05.25）
▲興富發文心愛悅建案工地造成中捷事故，目前仍停工中。（圖／台中市政府提供，2023.05.25）
曾文誠視察後表示，目前施工架已完成搭設，正進行相關加固作業，預計今天下班前全數施作完成；另加固作業是在建築物中進行，不會影響到捷運及附近交通。

台中市結構工程技師公會常務理事許庭偉說明，現場上方的吊臂彎成三截，但彼此相連，施工單位正以鋼索進行加固措施；公會也已提醒現場施作人員，每段吊臂都必須於頭尾處拉鋼索，每個固定點至少要有兩支鋼索加固，避免颱風來時造成晃動。

▲文心愛悅建案工地的塔吊基座，因配合檢方調查採證，暫時無法拆除。（圖／台中市政府提供，2023.05.25）
▲文心愛悅建案工地的塔吊基座，因配合檢方調查採證，暫時無法拆除。（圖／台中市政府提供，2023.05.25）
都發局長李正偉表示，除了文心愛悅，已請業務單位透過施工E化管理APP，通知全市近3000個建築工地，海上颱風警報第一次發布後一日內，應做好防止施工物件飛落或傾倒等安全措施，並填具防颱作業工地自主檢查表留存工地備查，確保工地安全。都發局後續也將針對大眾運輸路線（捷運、台74線、台鐵、高鐵、高速公路、西濱快速道路等）沿線塔吊工地進行聯合稽查，共同守護市民安全。

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