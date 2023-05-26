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賴清德「房價降」說惹議！民眾黨打空戰搶年輕人支持

▲民進黨主席暨總統參選人賴清德日前至政治大學，出席「政治進入大學？！青年與主席有約」座談會，與學生面對面對談。（圖／記者林調遜攝，2023.05.16）
▲民進黨主席暨總統參選人賴清德日前至政治大學，出席「政治進入大學？！青年與主席有約」座談會，與學生面對面對談。（圖／記者林調遜攝，2023.05.16）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨主席賴清德日前至政治大學，出席「青年與主席有約」活動，被學生問到高房價問題，一句反問「有沒有注意到房價現在在降？」挨批活在平行時空。台灣民眾黨也利用賴清德失言，積極打空戰，爭取不滿居住正義未落實的青年族群支持。

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民進黨總統參選人賴清德15日晚間出席「政治進入大學？！青年與主席有約」座談會，被學生問到國內高房價的問題，賴清德先是反問「有沒有注意到房價在降？」另指出可以預期台北的房價所得比，「應該不至於繼續攀升。」引發爭議。內政部長林右昌隔日緩頰表示，「年輕人買不起房，不是真的買不起，而是沒有規劃」，林右昌緩頰不成，反而變成提油救火。賴清德「房價降價說」輿論炸鍋後，民眾黨也動用發言人與黨團體系猛攻，成功創造一波聲量。

民眾黨立院黨團副主任楊寶楨表示，居住正義議題是民眾黨一直以來非常關心的議題，也是執政黨過去給年輕人的承諾，如今卻跳票、甚至想重新定義，試圖糊弄民眾，因此民眾黨自然要為年輕人的權益發聲。

楊寶楨表示，低薪高房價是年輕人的痛，多數對未來感到無望，所以政府應該要傾聽年輕人真實的聲音，做出相對應改善的政策，而非說出一些不知民間疾苦、聽起來像風涼話的言論，只是在年輕人的傷口上灑鹽；不僅讓年輕人覺得執政黨高高在上、距離很遙遠，反過來檢討年輕人不夠努力、不夠有規劃，政府根本不懂年輕人真實面臨的困境，就更別說期望他們制定有效的政策了。

楊寶楨說，民進黨近期高喊要加強空戰，搶回流失的年輕選票，但還講出這些傷年輕人心的話，只會讓年輕人覺得自己被利用，沒有真正被理解。楊寶楨強調，民眾黨對於議題的發聲，就事論事、不為反而反，希望透過發聲能讓執政黨重視民意之所在，別再只是習慣「口號治國」。

柯文哲辦公室文宣創意部主任兼發言人陳智函表示，其實民眾黨不會糾結在對手失言，柯文哲常說他的脈絡思維很快，很常被放大抓語病方式，所以民眾黨不喜歡攻擊人家失言，但是像是「房價下降」這種很明顯跟人民實際感受有落差、有脫節、何不食肉糜的狀態，會透過論述、利用圖卡說明到底哪些發言讓人民感受很差，好像是不知反省的政府狀態，而不是挑語病攻擊。

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