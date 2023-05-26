賴清德「房價降」說惹議！民眾黨打空戰搶年輕人支持

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民眾黨立院黨團副主任楊寶楨表示，居住正義議題是民眾黨一直以來非常關心的議題，也是執政黨過去給年輕人的承諾，如今卻跳票、甚至想重新定義，試圖糊弄民眾，因此民眾黨自然要為年輕人的權益發聲。
楊寶楨表示，低薪高房價是年輕人的痛，多數對未來感到無望，所以政府應該要傾聽年輕人真實的聲音，做出相對應改善的政策，而非說出一些不知民間疾苦、聽起來像風涼話的言論，只是在年輕人的傷口上灑鹽；不僅讓年輕人覺得執政黨高高在上、距離很遙遠，反過來檢討年輕人不夠努力、不夠有規劃，政府根本不懂年輕人真實面臨的困境，就更別說期望他們制定有效的政策了。
楊寶楨說，民進黨近期高喊要加強空戰，搶回流失的年輕選票，但還講出這些傷年輕人心的話，只會讓年輕人覺得自己被利用，沒有真正被理解。楊寶楨強調，民眾黨對於議題的發聲，就事論事、不為反而反，希望透過發聲能讓執政黨重視民意之所在，別再只是習慣「口號治國」。
柯文哲辦公室文宣創意部主任兼發言人陳智函表示，其實民眾黨不會糾結在對手失言，柯文哲常說他的脈絡思維很快，很常被放大抓語病方式，所以民眾黨不喜歡攻擊人家失言，但是像是「房價下降」這種很明顯跟人民實際感受有落差、有脫節、何不食肉糜的狀態，會透過論述、利用圖卡說明到底哪些發言讓人民感受很差，好像是不知反省的政府狀態，而不是挑語病攻擊。