宵夜竟吃出心血管疾病！醫教６原則這樣吃，防中風、心肌梗塞。

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陳玠宇醫師指出，雖說普遍建議睡避免飲食，但其實身體的新陳代謝隨時間越晚也會逐漸下降，因此過了一般晚餐時間建議避免再進行不必要的飲食，而若工作忙碌較晚用餐，也盡可能提早進食並且別吃太多，以免增加身體負擔。
若長期較晚進食、習慣吃宵夜，日久除了容易肥胖、增加腸胃負擔、提升腸胃疾病風險以外，也會使得三高、代謝疾病、睡眠呼吸中止症等疾病機率上升。值得注意的是，睡眠呼吸中止症除了易影響睡眠、醒來後容易依舊疲倦，在睡覺時呼吸阻力會上升，心肺壓力也會上升，易增加心肺疾病。綜合之下，患者出現中風、心肌梗塞等急性心腦血管疾病的機率也會逐漸上升。這也是為什麼腦中風、心肌梗塞容易發生在半夜的其中一項原因。
宵夜常見影響健康６大地雷，醫：高油鹽糖真的盡量避免！
陳玠宇醫師也提醒，現代外送發達，民眾吃宵夜不外乎鹹酥雞、炸雞、漢堡、薯條等等，也常見是蛋糕、甜甜圈等甜點，通常是高油、高糖、高鹽的食物，這些都容易使得血壓、血糖、血脂不穩定，若偶爾為之倒是還好，但長期下來就容易使得血管健康出現問題。但會這麼吃的民眾，除了容易份量過多以外，也常見是已經養成吃宵夜的習慣，而即便是沒有感覺到吃飽，往往對身體而言也是到了增加負擔的分量。
因此提醒，若民眾真的要吃宵夜，建議還是注意食物類型、進食時間、以及進食分量，以避免長久下來增加各種疾病風險。
他吃宵夜竟吃出心肌梗塞，醫：飲食習慣得要盡快改善！
陳玠宇醫師分享，一名心肌梗塞案例，經急救後索性無礙，不過據了解平時就有飲食不良、愛吃宵夜的習慣，且宵夜多高鹽高油，BMI也以達30，已屬於病態型肥胖，並也有三高、睡眠呼吸中止症。雖急救治療後救回一命，但若後續飲食習慣、生活型態依舊未改善，心肌梗塞再次復發也不無可能。
醫師也提醒，肥胖是百病的根源之一，像這樣BMI30的病態型肥胖，相信也不是一開始就是如此，體態是飲食習慣長期所建立下來的結果。而即便沒有到此極端的肥胖程度，不良的飲食習慣也可能受到影響，民眾應當多佳留意。
防宵夜增心腦血管疾病風險，醫教６觀念注意分量健康吃！
陳玠宇醫師表示，宵夜盡量能不吃還是盡量避免為佳，能晚餐就果腹最好，但如果真的晚上肚子有點餓、想咬點東西吃，除了建議盡量早一點，也可選擇低油、低鹽、低糖的食物，並多以原型食物、健康的食物為佳，例如水果、堅果、優格、牛奶等，避免鹹酥雞、甜點、洋芋片等高油、高鹽、高糖食物。並且注意份量，再健康的食物吃太多也是容易肥胖、增加慢性疾病風險。日常養成良好的飲食習慣，更有助身體健康，避免心腦血管疾病等各項疾病找上門。
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