Netflix抓寄生帳號也漲價！內行破解用法：等於沒漲　客服認了

大學畢業潮來襲！職場新鮮人身心理壓力大　專家列4大建議抗壓

大學畢業潮來襲！職場新鮮人身心理壓力大　專家列4大建議抗壓
大學畢業潮來襲！職場新鮮人身心理壓力大　專家列4大建議抗壓

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】24歲的小誠本身性格害羞內向，大學期間曾經擔任研究助理，畢業後即考上公職成為一般上班族，但在正式踏入職場後，小誠感受到全職工作與大學打工的差異，工作的責任負擔變得龐大，人際互動也不甚順遂，因此每每下班後都以熬夜打電動的方式紓壓，導致隔日精神不濟，上班情緒焦慮低落，形成一種惡性循環。

我是廣告 請繼續往下閱讀

身分轉換有壓力　職場新手須調整身心

覺察到自己有些身心狀況後，小誠來到台北慈濟醫院身心醫學科門診，經安排與潘奕瑄臨床心理師進行心理治療。小誠逐漸找到因應壓力的方法後，慢慢適應了職場生活，也能把既有的良好工作能力發揮出來。

潘奕瑄臨床心理師指出，學生在這段期間容易因面臨身分轉換而產生心理壓力。主要的挑戰包括上班族規律的生活不若大學時期自由自在、職場階級嚴明不像校園環境包容、要從習慣的學生身分重新摸索成為職場新手、工作負擔重及人際互動中利害牽扯的擔憂等。

職場情境挑戰不同　4技巧增加信心助抗壓

潘奕瑄臨床心理師也提供四個技巧協助職場新鮮人增加信心，盡快適應職場：

1.尋求支持：若遇到無法排解的困擾，可以適時尋求身邊同儕好友的支持，大家一起吐吐苦水、互相幫忙想辦法，不要悶在心底。

2.觀察學習：多多觀察身邊的同事們是如何因應工作挑戰的。親友們或許能提供建議，但唯有在該工作情境中的人，才能真正了解壓力所在並有效因應，因此觀察前輩們的處世方法與狀態，有可能可以轉換為個人工作與人際技巧。

3.休閒活動：休息時間選擇多樣化的休閒活動，讓自己感受到愉快、放鬆，為自己的心靈充電。

4.自我實現：除了得到薪資收入外，試著找到工作中的自我意義，幫助自己化被動為主動。例如：目前工作環境雖然有人際互動的困擾，但可以提供自己接觸多樣化挑戰性客戶的機會，提升自我技能，為未來職涯加分。

情緒明顯改變兩週以上 應盡快就醫診治

畢業後，工作將佔據生活的一大部分，焦慮、低落與挫折是生活步調改變時的正常情緒反應。潘奕瑄臨床心理師提醒，若情緒明顯發生改變且持續兩週以上，甚至干擾食欲、睡眠等生活作息，影響人際關係與休閒活動進行時，建議尋求專業協助，調整身心狀態。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57905

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

宵夜竟吃出心血管疾病！醫教６原則這樣吃，防中風、心肌梗塞。

長新冠讓她丟了工作！　「高壓氧治療」改善腦霧、恢復生活品質

Sugar high危機爸媽都怕！預防3招必學　別給小孩吃「這3類」食物

一滴酒就可能成癮！戒酒靠意志力不夠　3種戒酒藥物助脫癮

我是廣告 請繼續往下閱讀