大學畢業潮來襲！職場新鮮人身心理壓力大　專家列4大建議抗壓

我是廣告 請繼續往下閱讀
身分轉換有壓力 職場新手須調整身心覺察到自己有些身心狀況後，小誠來到台北慈濟醫院身心醫學科門診，經安排與潘奕瑄臨床心理師進行心理治療。小誠逐漸找到因應壓力的方法後，慢慢適應了職場生活，也能把既有的良好工作能力發揮出來。
潘奕瑄臨床心理師指出，學生在這段期間容易因面臨身分轉換而產生心理壓力。主要的挑戰包括上班族規律的生活不若大學時期自由自在、職場階級嚴明不像校園環境包容、要從習慣的學生身分重新摸索成為職場新手、工作負擔重及人際互動中利害牽扯的擔憂等。
職場情境挑戰不同 4技巧增加信心助抗壓潘奕瑄臨床心理師也提供四個技巧協助職場新鮮人增加信心，盡快適應職場：
1.尋求支持：若遇到無法排解的困擾，可以適時尋求身邊同儕好友的支持，大家一起吐吐苦水、互相幫忙想辦法，不要悶在心底。
2.觀察學習：多多觀察身邊的同事們是如何因應工作挑戰的。親友們或許能提供建議，但唯有在該工作情境中的人，才能真正了解壓力所在並有效因應，因此觀察前輩們的處世方法與狀態，有可能可以轉換為個人工作與人際技巧。
3.休閒活動：休息時間選擇多樣化的休閒活動，讓自己感受到愉快、放鬆，為自己的心靈充電。
4.自我實現：除了得到薪資收入外，試著找到工作中的自我意義，幫助自己化被動為主動。例如：目前工作環境雖然有人際互動的困擾，但可以提供自己接觸多樣化挑戰性客戶的機會，提升自我技能，為未來職涯加分。
情緒明顯改變兩週以上 應盡快就醫診治畢業後，工作將佔據生活的一大部分，焦慮、低落與挫折是生活步調改變時的正常情緒反應。潘奕瑄臨床心理師提醒，若情緒明顯發生改變且持續兩週以上，甚至干擾食欲、睡眠等生活作息，影響人際關係與休閒活動進行時，建議尋求專業協助，調整身心狀態。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57905
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw