史蒂芬金救了《鬼出櫃》！導演親揭惡靈也怕「鏡面球」真相
《鬼出櫃》改編自美國恐怖小說家史蒂芬金的短篇小說，日前舉行線上記者會，由新生代女星蘇菲撒切爾，與曾在影集《歐比王肯諾比》飾演「小莉亞公主」的薇薇安萊拉布萊爾主演，薇薇安對於片中道具「鏡面球」印象很深刻，導演羅伯薩維奇卻說：「這顆球其實很可怕！」製片丹萊文更透露，原著史蒂芬金是促成這部電影上映的關鍵。
記者黃雅琪/台北－洛杉磯連線報導
《鬼出櫃》將許多人心中的「童年夢魘」再次重現，衣櫃裡的恐怖惡靈不停糾纏兩名女孩，但是惡靈只能躲在陰暗處生存，所以女主角之一的薇薇安經常帶著一顆「鏡面球」，遇到危險時就將球體滾動產生光亮，用來嚇阻惡靈靠近她們。只是導演羅伯薩維奇卻說：「這就像是一面鏡子，可以照明各種東西，這是最可怕的事情。」
《鬼出櫃》姊妹花蘇菲、薇薇安戲裡戲外感情都好，飾演姊姊莎蒂的蘇菲更稱讚飾演妹妹沙耶爾的薇薇安：「她就像一顆來自外星的寶石一樣，非常特別！」蘇菲認為：「恐怖片最好的效果是讓觀眾對角色產生共鳴」，她說《鬼出櫃》既嚇人，還帶出喪母悲痛、家人關係變化以及青少年高中時期的同儕壓力。
《鬼出櫃》劇情改編自美國恐怖小說家史蒂芬金的短篇小說，收錄於1978年出版的《有時候，他們會回來》書中；導演羅伯薩維奇提及翻拍《鬼出櫃》的契機：「他的短篇故事總是深深印在我腦海中！」導演還自爆，小時候看完這本小說之後，不僅令他開始害怕衣櫥，更因此睡不著。
製片丹萊文透露，原著史蒂芬金在拍攝階段就給予他們許多建議：「他的信件充滿了愛，當他看到電影後，他直接寄信給我們，成為電影的強大支持者。」製片直言史蒂芬金是讓電影上映的關鍵助力：「他在寄給我們的信裡說他很喜歡，很遺憾它不會上映，我們把這個作為與製片廠對話的起點，現在它將在大銀幕登場，這一切真的多虧了他！」《鬼出櫃》將於6月2日在台上映。