新生兒髖關節發育不良怎辦？　「馬鞍型吊帶」照護三個月恢復正常

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新生兒常見「髖關節發育不全」 超音波可精準揪出彰化基督教兒童醫院院長陳家玉表示，新生兒、嬰兒髖關節發育不全很常在新生兒、嬰兒時期發生，假如沒有注意到的話，會影響到他以後的發育，變成長短腿或需要手術矯正。
陳家玉補充，使用超音波可以很準確的診斷出小孩子有沒有髖關節發育不全，這比理學檢查準確，所以及早發現的話，可以及早衛教，讓父母知道要怎麼樣照顧，避免繼續的惡化，也可以避免以後的手術。
「馬鞍型吊帶」照護 三個月回復正常發展彰基醫學中心骨科部副主任、彰基兒醫兒童骨科主任王偉勛表示，這位小朋友是去年12月出生的新生兒，她的媽媽因為本身就有髖關節發育不良的疾病史，小朋友具高度遺傳風險。因此，小朋友在出生的第一天，就接受理學檢查，同時也接受小孩新生兒髖關節超音波的檢查，在檢查過程發現髖關節有發育不良的情形。所以，當下提供家長相關的髖關節照護的諮詢，提供正確的把小朋友的雙腳打開，呈現M字型直立式的抱法。
同時因小朋友是比較嚴重的髖關節發育不良，就提供使用「馬鞍型吊帶」的照護，經過3個月之後，髖關節超音波檢查，已經呈現正常發育、成熟的髖關節；同時，理學檢查也是呈現陰性，髖關節已穩定，而且成熟發展。
首成立「髖關節發育不良照護服務團隊」 照護小朋友髖關節健康彰化基督教兒童醫院是第一家投入「髖關節發育不良照護服務團隊」成立的醫院，同時也是第一家通過這個評鑑的醫院，也就是全台第一家提供新生兒所需要的髖關節照護服務。團隊的蕭淑貞個管師是護理師，負責需要追蹤與照顧的新生兒，主動和家屬聯絡，針對新生兒父母親進行相關髖關節照護的衛生教育，同時也會提醒家長，怎麼去正確的抱、包及揹負小孩子，希望可以透過自然的方式，不用吃藥、不用打針，就可以讓小朋友擁有健康的髖關節。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57911
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