立委提案修《藥事法》引爭議　藥師公會3點聲明要求撤案！林靜儀回應

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藥事法提案爭議 擬開放「再生醫療」醫師調劑根據現行《藥事法》第102條規定「在中央或直轄市衛生主管機關公告無藥事人員執業之偏遠地區或醫療急迫情形下，醫師以診療為目的，並具有本法規定之調劑設備者，得依自開處方，親自為藥品之調劑」。
林靜儀立委提案修正《藥事法》第102條主張增加「經中央主管機關認定其他特殊治療情形」，並於說明欄舉例「再生醫療即屬特殊情況」，應開放醫師調劑，以維護民眾健康。
在《再生醫療法》及《再生醫療製劑管理條例》草案各界都有許多疑慮的情況下，林靜儀立委提出的修法提案，可能會讓再生醫療相關治療跳過藥師把關，直接用在病患身上。
藥師公會3點聲明 要求撤回提案對此，中華民國藥師公會全國聯合會提出以下3點聲明嚴正抗議：
- 醫師負責診療，藥師負責藥品供補及調劑給藥，醫藥專業分工、多重把關，是為了防弊、保護病人。世界先進國家皆是如此，現在卻以維護民眾健康之名剝奪藥師調劑權，此乃邏輯謬誤、誤導國民，更背離國際趨勢。
- 再生醫療製劑相較傳統藥品更為複雜，於藥品管理、調劑、療效監測、判斷交互作用等皆須格外謹慎，多一層把關、多一層安全，排除藥師調劑無非是拿民眾的健康開玩笑。
- 醫師人數不敷國人需求，診治時間已受壓縮，精進所學時間更有所不足。術業有專攻，藥品專業及新藥也與時俱進，要求醫師調劑乃強人所難，更是陷醫師人力於更加困窘之狀況。
立委林靜儀回應 已撤回提案別擔心而立委林靜儀也在當日於臉書上針對《藥事法》修法草案一事進行說明。立委林靜儀表示，該草案是之前《再生醫療法》未臻完整時的同時修法草案，在再生醫療雙法多次討論修訂已足夠完整後，已無此修法必要，本辦公室會撤回草案，請各界不用擔心。
她也認同藥師公會提出的醫藥分工之重要性，林靜儀立委於臉書上表示，不論醫師或藥師均應遵守醫藥分業概念及基礎，唯特殊緊急情況或是缺乏藥師服務的偏鄉，給予醫師較為彈性的專業服務提供。
5月25日她也在臉書上PO出撤回提案通知書，證實本人已將提案撤回，並表示，此草案尚未進入院會宣讀，目前也無進入審查程序可能，文字造成爭議及疑慮，先行撤案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57973
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