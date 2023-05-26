鼓勵正視女性經前健康議題，適當營養補充讓月月更平衡！

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經前賀爾蒙改變 黃體素、前列腺素升高造成不適月事來臨前的不適現象主要成因為賀爾蒙改變。在來潮的前一周左右，卵巢會釋放大量的黃體素，以準備受精卵著床，另月經來前，女性體內的前列腺素(PG)水平通常會升高，造成脹痛產生。楊斯涵營養師指出，女性若想要調整體質，除了注意營養均衡，脂肪酸更是關鍵。
γ-次亞麻油酸GLA調節生理機能 需滿16歲再補充現代人大多有外食習慣，Omega-3與Omega-6攝取不平衡，加上γ-次亞麻油酸難以從天然食物直接獲得，更需注意補充。目前市面上含GLA成分多來自月見草油，但近期研究也發現琉璃苣油GLA含量為月見草油之三倍，經由代謝後可在調節生理機能中扮演許多角色。
此外，楊斯涵營養師也提醒，建議年滿16歲以上的女性再進行補充，且若本身有婦科疾病，處於月事期間或懷孕、哺乳期則建議暫停，可先諮詢專業醫療人員，在補充產品選擇也應注意盡可能選擇成分單純，無添加人工香料、甜味劑、色素、防腐劑的補充劑，避免為身體帶來其他負擔，讓月月更平衡。
針對GLA對人體的幫助，營養師張毓玲也進一步指出除了存在母乳中，自然界只有少數植物，如月見草、黑醋栗、琉璃苣等富含GLA，因此相對其他營養素更需額外補充。除了女性調整每月體質，男性也可服用GLA補充產品，可幫助維持生理機能，平衡體內健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57980
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