國家醫療支出增加是趨勢　強化新藥價值性給付評估

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全癌連辦智慧病人領袖學院邁第八年 邀國際學者與病團領袖交流台灣全癌症病友連線持續八年推動智慧病人教育，於本月17日舉辦了智慧病人領袖學院活動。本次活動由臺北醫學大學醫務管理學系湯澡薰教授擔任學院院長，並邀請了健保署蔡淑鈴副署長和健康效果暨醫療科技教育聯盟蒲若芳理事長、楊雯雯秘書長及英國Glasgow大學學者Neil Hawkins教授及Olivia Wu教授等專家進行討論和分享，由十數個病團領袖共同參與。湯院長在活動中提到，根據2019年世界衛生組織（WHO）的報告，無論是先進國家還是發展中國家，國家支付醫療費用佔比逐年增加成為國際趨勢。
蔡副署長說明，台灣健保給付評估是透過專家會議評估療效，於健保共擬會議討論更多財務衝擊。Hawkins教授以他同時為NICE學者專家分享英國國家保險支付經驗，例如愛滋病、白血病及C肝等創新藥物，醫療科技帶來驚人的療效，但在資源有限，國家醫療保險支出也由於人民壽命延長因此預算越來越高，如近期CAR-T或免疫療法等新藥的費用，必須考量醫療支出若集中於少數人，是否影響其他人的權益，就價值及價格的合理性（value-based pricing）進行科學討論。
英國學者分享國家保險經驗 優先考量新藥價值與價格合理性近期英國經濟衰退，Wu教授提到即便稅收短少，但國家並未降低健康預算。一旦NICE建議給付某項藥品，法令規定三個月內必須要讓民眾可以取得；在當年度預算固定的狀況下，勢必要有其他管理因應措施，例如減少其他醫藥福利項目的支出。
Hawkins教授補充說明，NICE在考慮新藥給付的決策時，必定會考量其成本效果指標 ICER （incremental cost-effectiveness ratio）的大小，而ICER的閾值是反映一個國家的願付新技術價值標準，但並不等於某個病患族群的願付價值。英國目前的ICER閾值為二萬到三萬英鎊之間，而最早是提出使用三萬英鎊，這是參考當年洗腎的ICER而訂的。另外針對癌藥則為五萬英鎊、罕病是十萬英鎊等，針對藥品仍會有支付額上限。
台灣健保財務問題影響新藥給付 專家共商解方蔡副署長以台灣某肺癌標靶新藥為例，該藥號稱「天使之藥」，於2020年開始給付於有特定基因突變的四期肺癌病患，但後因超過原定兩億的財務衝擊限額，甚至為原定預計申報數30倍，於2022年則調整給付於腦轉移的四期肺腺癌患者，第一線適用人數直接砍半。也由於增加新藥納入給付或擴大適應症，不得不討論財務衝擊及新藥擴大支出，近兩年政府從稅收結餘挹注健保預算，有助健保總額預算編列，但若在國家經濟成長的前提下，能持續以稅收補助健保，對能持續支應昂貴之新藥仍有助益。
▲健保署蔡淑鈴副署長分享台灣健保財務困境與對策。
蒲若芳理事長強調，由於預算有限，許多有價值的新藥在共擬會議上，尚未被同意給付或是限縮其給付範圍，就好像先將未結帳的物品暫放在購物車上，遲遲無法下單。為了更全面關照民眾健康，相關單位應主動定期檢視、盤點這些藥品，方能有助於政策前瞻規劃。另外，系統性地檢視各疾病領域在治療照護的缺口，也是政府應盡的責任。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57975
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