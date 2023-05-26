所有關係都該有良好界線。心理師教３招劃線，避免招致混亂！

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界線觀念良好，有什麼好處？楊乃樺心理師表示，人與人之間相處會進入彼此的空間和世界，但人人畢竟有所不同，能接受的事物也會不同，有良好的界線觀念正如一道門，設定底線在哪，決定讓哪些事情進入自己的世界、對方可以如何與自己相處，例如喜歡什麼、不喜歡什麼等等，有助於保持自我，保有自己的空間和世界，讓自己的世界不致混亂，這也就形成預防。
界線觀念缺乏，有可能會？相反的，缺乏界線觀念就有可能讓各種事情進入到自己的生活當中，不論善意或惡意，對方都會認為「這樣做沒問題。」，好事、壞事、混亂的事都容易招攬上身，日久也就容易出現抱怨、拖延、不抵抗等，或是無可奈何、有苦說不出，滿腹的委屈、壓迫等，或是任由他人左右自己原本設定的生活，有得甚至不知道到底發生什麼事。若是對方也是沒界線、混亂的，也容易遭致更大的混亂。
潛藏在生活中的界線問題：像是亞洲傳統文化的敬老尊賢雖是美意，但也容易使人即便不喜歡也遵從對方的建議；明明不喜歡朋友這麼做，但朋友不明究理的斥責便會妥協；感情當中認為自己只是對人友善，卻漸漸形成中央空調、暈船、心理出軌、或是劈腿；工作上已經壓力山大，卻只能默默一再接收新的任務而喘不過氣。而這些也都可能再引起下一個事件、或出現壓倒駱駝的最後一根稻草。
為什麼會缺乏界線觀念？心理師指出常見６原因！
缺乏界線觀念背後的原因，其實不如一般民眾所想像「什麼都好」太過隨和而沒有界線。楊乃樺心理師表示，界線的觀念是從小到大逐漸建立起來，隨著經歷而調整，常見的原因也包括太過壓抑，例如任何想法都被壓抑，養成了不懂得拒絕的情況。這在高壓型態、低回應型態的成長環境中尤其明顯，例如敬老尊賢等觀念、背負家庭重擔者。另也包括缺乏愛。
楊乃樺心理師解釋，「回應」也是愛的一種表現，若自己內心深處的聲音一直沒有被聽見、被看見而缺乏愛，也會希望自己的想法能被發現，便會向原生家庭、成長環境以外尋找，這樣渴求被愛的心也就形成界線大開的樣貌。
我很有分寸、很有界線沒問題？小心，這時候往往是最危險的！
沒意外的話要出意外了？值得注意的是，有一種情況，是當事人界線觀念健全，卻因此過度自信，反而出現破綻，因為毫無防備。
從感情看界線，劈腿常見問題：我不可能劈腿。以常見出現界線問題的感情來看，感情會隨著時間而增加或減少，合得來的人就會互相吸引。此情況對於界線模糊者自然就會出現風險。對於有界線觀念、時時檢視自己的人則會相對安全。但認為自己很有界線而疏於防備者，就顯得更加危險。
舉例而言，工作或生活上幫助異性沒有問題，不過若這樣的情況經常如此，隨時間就有可能逐漸培養出感情，尤其在照顧者和被照顧者身上也正好彼此互相吸引。此時認為自己絕對不可能出事的人，就有可能使得這情況持續、越做越多、甚至漸漸樂在其中，感情也越加深厚、甚至漸漸無法自拔，最後出現暈船、心理出軌、或甚至劈腿。
混亂的開端，往往起源於自信下的疏漏：上述情況若是對適合接近的對象，是有意外好的發展，正如許多影劇裡日久生情的主角一般。但若是不適合的情況，就有可能衍生出悲劇，這也正是多年前紅遍全台的「犀利人妻」的劇情走向，也是很多心理出軌、劈腿者所未能預料到的。混亂的開端往往起源於自信下的疏漏。
同樣的，像是常態性講電話、深度聊天、一同出遊等，各種足以建立起感情的事情，也都是需要多加留意的。而即便自己守得住，也難保對方也是如此。
所有關係都該有良好界線。心理師教３招劃線避免混亂！
楊乃樺心理師表示，界線觀念雖然是從小建立，但凡事都不嫌晚，察覺自我缺乏界線，也可以從當下開始著手，有助預防混亂。
建議可回到情緒察覺與探索，對方的舉動對自己帶來何種感覺、是否喜歡、誠實面對自己的感受，更有助釐清想法，決定如何回應，也就是「該怎麼做就怎麼做」。也避免自己矯枉過正。
當然，其中也得注意到事件發展的「大方向」為何，當前的感受和決定是否真的是值得前進的方向，或會使得最重要的事物瓦解。
而思考到重要的事物瓦解，許多人也不免停頓，就需要留意此時的停頓，是出自於「自己不願走向這結果」還是「因為外界眼光讓自己內疚而妥協」。
例如對於暈船者而言當下可能愉悅，但是否為所該前進的方向。而此若停頓，是因為查覺到對方其實對自己並不好，還是因為外界眼光而讓自己卻步。
養成良好的界線觀念，更有助避免各種混亂進入到自己的人生當中，也有助於保有自我，也保護自己所重視的事物，不論對於何種關係也都能更加健康。
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