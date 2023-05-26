《玩很大》林予晞「蟬蛹塞進鼻孔」！懲罰太猛女星崩潰哭了
實境節目《綜藝玩很大》近日播出越南沙壩特輯，邀來了首次登上外景節目的林予晞和葉星辰，新鮮的來賓組合和當地漂亮的壯觀景色，備受觀眾喜愛。節目也預告後面兩集遊戲「玩更大」，眾人看見遊戲懲罰整個驚呆，葉星辰慘遭臭氣噴霧通鼻，臭到直接崩潰哭了；就連林予晞也難逃經典「蟬蛹」的招待，必須挑戰把蟬蛹塞進鼻孔再擤出來。
記者郭佩蓉/綜合報導
《綜藝玩很大》預告接下來遊戲「玩更大」，懲罰更是驚呆所有人，像是葉星辰慘遭臭氣噴霧通鼻，臭到直接崩潰哭了；就連林予晞也難逃經典「蟬蛹」的招待，必須挑戰把蟬蛹塞進鼻孔再擤出來，KID笑說：「竟然要質感女明星做這種事！」林予晞更試圖套關係逃避，對著一旁執行懲罰的坤達尖叫：「I can't believe it！我要跟柯佳嬿說！」坤達調皮回答：「這蟲又不是柯佳嬿的。」逗樂大家，整個遊戲過程，搭配懲罰讓大家笑到不行。
除此之外，全員還要挑戰東南亞最高玻璃天空步道以及高空吊橋，然而光是黑隊就有坤達、郭靜、葉星辰怕高，調皮的KID還在玻璃步道上捉弄葉星辰，使她整個嚇到癱軟在地；坤達更是幾乎全程扶著欄杆走路，一看見高空吊橋全員崩潰直喊：「OMG！這我不行！」據說輸家要坐上高空盪鞦韆作為懲罰，來到沙壩玩這麼大，不知道誰能受幸運之神眷顧，順利全身而退。