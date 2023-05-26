為牛鬼蛇神說拆彈　柯志恩曝：侯友宜週末南下訪王金平及周典論

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在與周典論溝通的過程中，柯志恩說，能感受到他非常在意「牛鬼蛇神」說，一直強調他在朱立倫選黨主席時，是支持朱立倫，希望黨中央不要亂扣帽子。
柯志恩表示，黨中央了解到「牛鬼蛇神」說的衝擊，也知道郭台銘在中南部聲勢大，後面有國民黨的地方「頭人」在安排，因此才會安排侯友宜本周六、日南下，拜訪地方大老，一一拆彈。
至於外傳侯友宜的請益之旅首站就找上前台大校長管中閔，目的是找管當副手，柯志恩說，自從卡管案後，管中閔一聽到政治就經常血壓上升，因此對於「侯管配」的傳言，第一時間就明確否認，管中閔也應該不會擔任侯友宜的競選智囊，最多就是替侯草擬經濟建言；而且，她也不覺得侯友宜現在急著找副手，因為副手只要不扣分就可以，不必急。
侯友宜競選團隊新北副市長謝政達、新北副祕書長張其強23日首度與國民黨文傳會見面場面火爆，前文傳會主委洪孟楷甚至公開要侯友宜拿出做好中華民國總統的架式態度，「擔任領導人要指引方向，不要等別人來告訴你」。
柯志恩表示，侯友宜打過兩次選戰，一次是朱立倫把新北市長交給他，一次是侯自己主導，雙方團隊本來就有默契，但洪孟楷身為區域立委，本身有選舉的壓力，聽到地方很多擔心國民黨起步晚的聲音，因此才會急著希望侯友宜能盡快整合。
柯志恩形容侯友宜是警探出身，為了抓小偷，可能要埋伏個三天再出手，現在選情緊急，國民黨智庫就先啟動，目前已經擬妥28項政策建言，提供侯友宜參考；例如，建議恢復特偵組，針對高層犯罪進行偵辦；再者，對於九二共識，當初就是為了解決「共打」、「司法協助」等事務性議題而形成的，不涉及政治性議題等。