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特企／自由行最低萬元有找　TTE旅展可樂旅遊讓您佔便宜！

▲可樂旅遊線上、線下旅展全面起跑！限時推出超過萬種優惠行程！（圖／品牌提供）
▲可樂旅遊線上、線下旅展全面起跑！限時推出超過萬種優惠行程！（圖／品牌提供）

本報訊

可樂旅遊線上、線下旅展全面起跑！限時推出超過萬種優惠行程，舉凡暑假親子團、夏季海島、連續假期、季節賞楓、頂級度假等，讓您一路從夏季玩到年底。實體TTE旅展推出「團體旅遊最高折1.5萬元」、「自由行與訂房95折起」、「國際機票最高省2%」、「熱門票券17折起」等回饋。此外，可樂旅遊還祭出旅展限定「下單抽機票」活動，只要在TTE旅展現場購買個人旅遊商品，就有機會把「聯合航空美國來回機票」帶回家！歡迎大家5/26-5/29至世貿一館台北國際觀光博覽會可樂旅遊展攤（D211、D315）搶好康！

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可樂旅遊精選小資族行程，就是要讓您在旅展現場搶便宜！春夏最夯的馬來西亞「嗨玩檳城」，入住2晚五星飯店、搭乘三輪車遊漫遊檳城，走訪西馬最大的紅樹林保留地「十八丁」，5天行程2萬有找。韓國行程部分，推薦韓國全羅南道「順天灣國際園藝博覽會」5日行程，除可暢遊15萬坪順天灣濕地公園外，還可至釜山體驗「海雲台海岸列車」、走訪知名「甘川洞」，及享用澎派海鮮鍋、安東粉絲燉雞等，旅展下殺14,900元起。還有占地28萬平方公尺最夯的濟州神話世界，全程入住五星萬豪酒店，除了神話主題公園，還開放夏日限定的神話水上樂園，更有五星Buffet美食、免稅店逛街、托嬰服務等多項設施滿足不同族群的需求。再到全球前十大水族館「水上星球水族館」觀賞鯨鯊、海豚，還有韓服體驗、史努比庭園、海鮮百匯自助吧等，4日遊27,800元起，現在只要在TTE現場下單報名，1房就贈1個Line Friends 24吋行李箱！ 

針對國人最愛的日本，推薦夏天親子必遊的「就是愛沖繩4日」行程，安排您探索琉球王朝古蹟，朝聖住了52隻恐龍的主題公園，搭乘半潛艇探尋260種的珊瑚，還有超好買的購物中心，旅展最低28,000元起；「東京逍遙遊5日」，安排暢遊東京迪士尼與迪士尼海洋雙樂園，入住兩晚東京五星飯店，再帶大家登上晴空塔與體驗蘆之湖海盜船，旅展最低37,800元起。長程線推薦「金牌英國12日遊」，搭乘華航直飛倫敦，兩段英國國鐵體驗，入住倫敦２晚五星飯店，還有３次遊船體驗、大英博物館、歐洲最美城市-愛丁堡，早鳥預購最高省1萬元，旅展現場再減5,000元；「星宇航空玩樂美西8日」環球影城、大峽谷國家公園、洛杉磯雙賭城、兩名牌賣場，旅展最低61,800元起；「土耳其超值選10日」搭乘土耳其航空直飛伊斯坦堡，入住2晚洞穴飯店，旅展最低46,900元起，「純愛雪中紅」雪梨8日，華航A350直飛，旅展最低59,800元起。國內團體行程部分，特別推薦阿里山百年鐵道可樂暑假獨包專列2日遊，限量兩趟次（上行：7/13、8/6；下行：7/14、8/7），售價3,588元起，另同步規劃有可樂專列2日自由行及鐵道票券等，歡迎大家到旅展現場搶便宜。

想要來場說走就走的自由行嗎？針對親子最愛的香港迪士尼樂園，可樂旅遊推出「米奇夏日早餐會~香港迪士尼自由行3天2夜」，包含入住2晚樂園內自選主題酒店、每人一客主題酒店早餐，還有暢玩2日套票（可於7天內任何2天入園）、迪士尼尊享卡（享三項遊樂設施快速通關），以及迪士尼氣球魔法班活動，旅展現場下單贈送限量好禮、現折3,000元。除此之外，香港還有國泰航空機票買一送一！可樂旅遊特別包裝多款雙數同行的３天２夜套裝，像是香港柏寧酒店自由行3天2夜，贈送港鐵一日券及香港快線單程券，旅展價每人7,888元起（未稅），數量有限賣完為止！國人最愛日本旅遊，推出新開幕「捷絲旅心齋橋酒店」大阪3天2夜自由行，加贈南海電鐵-機場特急單程券，旅展價15,588元起（未稅）；沖繩自駕遊3天2夜14,088元起（未稅）。韓國「樂天世界樂園釜山3天2夜自由行」，加贈T-Money交通卡，旅展價僅9,088元起（未稅）。東南亞各線如泰國、菲律賓與新加坡等也都推出有旅展限定優惠。國內自由行則針對市場需求包裝1至4日之商品，旅展限定每人最高現折300元，歡迎到場搶好康。

國際訂房部分，推出有日本超人氣飯店旅展限定折扣價，鄰近購物區、交通便利的「東京池袋太陽城王子飯店」每晚3,105元起；步行1分鐘即抵地鐵站的「大阪心齋橋更紗飯店」，每晚2,490元起。韓國「宜必思首爾仁寺洞大使酒店」每晚2,195元起；鄰近BIFF廣場與札嘎其市場的釜山「STANFORD INN BUSAN」每晚1,460元起。還有東南亞泰國、新加坡與越南等各式高CP酒店每晚最低1,120元起，任您挑選。

國內飯店部分，推薦南投的承萬尊爵渡假酒店，親子一同享受近百坪的兒童主題樂園，還有埔里最高的頂樓環景咖啡廳，與日夜都美的戶外泳池，旅展限定推出免費房型升等、贈送18度C生吐司專案，每晚2,999元起，從可樂旅遊訂房，絕對最划算！另外還有各式的票券，最低下殺17折！澳門新濠影滙水上樂園，夏日享受最刺激的水上遊樂設施，入場門票買一送一；最夯的日本交通票券，大阪周遊卡1日券630元起、關西周遊卡3日券1,140元起；還有國內西堤牛排餐券、斑比山丘門票、按摩票券等，可樂旅遊網羅自由行、訂房、機票及票券等旅遊元件資源，提供旅客一站購足的服務，等您來挖寶。

可樂旅遊貼心提供旅遊鑑賞期，同時，配合17家銀行活動，滿額就送好禮，也提供24家銀行無息分期，可樂旅遊準備滿滿的優惠與貼心服務，就是要和您一起分享世界的美好，誠摯邀請大家5/26-5/29至世貿一館台北國際觀光博覽會可樂旅遊展攤（D211、D315）搶好康、佔便宜！

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