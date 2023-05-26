特企／自由行最低萬元有找　TTE旅展可樂旅遊讓您佔便宜！

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對國人最愛的日本，推薦夏天親子必遊的「就是愛沖繩4日」行程，安排您探索琉球王朝古蹟，朝聖住了52隻恐龍的主題公園，搭乘半潛艇探尋260種的珊瑚，還有超好買的購物中心，旅展最低28,000元起；「東京逍遙遊5日」，安排暢遊東京迪士尼與迪士尼海洋雙樂園，入住兩晚東京五星飯店，再帶大家登上晴空塔與體驗蘆之湖海盜船，旅展最低37,800元起。長程線推薦「金牌英國12日遊」，搭乘華航直飛倫敦，兩段英國國鐵體驗，入住倫敦２晚五星飯店，還有３次遊船體驗、大英博物館、歐洲最美城市-愛丁堡，早鳥預購最高省1萬元，旅展現場再減5,000元；「星宇航空玩樂美西8日」環球影城、大峽谷國家公園、洛杉磯雙賭城、兩名牌賣場，旅展最低61,800元起；「土耳其超值選10日」搭乘土耳其航空直飛伊斯坦堡，入住2晚洞穴飯店，旅展最低46,900元起，「純愛雪中紅」雪梨8日，華航A350直飛，旅展最低59,800元起。國內團體行程部分，特別推薦阿里山百年鐵道可樂暑假獨包專列2日遊，限量兩趟次（上行：7/13、8/6；下行：7/14、8/7），售價3,588元起，另同步規劃有可樂專列2日自由行及鐵道票券等，歡迎大家到旅展現場搶便宜。
想要來場說走就走的自由行嗎？針對親子最愛的香港迪士尼樂園，可樂旅遊推出「米奇夏日早餐會~香港迪士尼自由行3天2夜」，包含入住2晚樂園內自選主題酒店、每人一客主題酒店早餐，還有暢玩2日套票（可於7天內任何2天入園）、迪士尼尊享卡（享三項遊樂設施快速通關），以及迪士尼氣球魔法班活動，旅展現場下單贈送限量好禮、現折3,000元。除此之外，香港還有國泰航空機票買一送一！可樂旅遊特別包裝多款雙數同行的３天２夜套裝，像是香港柏寧酒店自由行3天2夜，贈送港鐵一日券及香港快線單程券，旅展價每人7,888元起（未稅），數量有限賣完為止！國人最愛日本旅遊，推出新開幕「捷絲旅心齋橋酒店」大阪3天2夜自由行，加贈南海電鐵-機場特急單程券，旅展價15,588元起（未稅）；沖繩自駕遊3天2夜14,088元起（未稅）。韓國「樂天世界樂園釜山3天2夜自由行」，加贈T-Money交通卡，旅展價僅9,088元起（未稅）。東南亞各線如泰國、菲律賓與新加坡等也都推出有旅展限定優惠。國內自由行則針對市場需求包裝1至4日之商品，旅展限定每人最高現折300元，歡迎到場搶好康。
國際訂房部分，推出有日本超人氣飯店旅展限定折扣價，鄰近購物區、交通便利的「東京池袋太陽城王子飯店」每晚3,105元起；步行1分鐘即抵地鐵站的「大阪心齋橋更紗飯店」，每晚2,490元起。韓國「宜必思首爾仁寺洞大使酒店」每晚2,195元起；鄰近BIFF廣場與札嘎其市場的釜山「STANFORD INN BUSAN」每晚1,460元起。還有東南亞泰國、新加坡與越南等各式高CP酒店每晚最低1,120元起，任您挑選。
國內飯店部分，推薦南投的承萬尊爵渡假酒店，親子一同享受近百坪的兒童主題樂園，還有埔里最高的頂樓環景咖啡廳，與日夜都美的戶外泳池，旅展限定推出免費房型升等、贈送18度C生吐司專案，每晚2,999元起，從可樂旅遊訂房，絕對最划算！另外還有各式的票券，最低下殺17折！澳門新濠影滙水上樂園，夏日享受最刺激的水上遊樂設施，入場門票買一送一；最夯的日本交通票券，大阪周遊卡1日券630元起、關西周遊卡3日券1,140元起；還有國內西堤牛排餐券、斑比山丘門票、按摩票券等，可樂旅遊網羅自由行、訂房、機票及票券等旅遊元件資源，提供旅客一站購足的服務，等您來挖寶。
可樂旅遊貼心提供旅遊鑑賞期，同時，配合17家銀行活動，滿額就送好禮，也提供24家銀行無息分期，可樂旅遊準備滿滿的優惠與貼心服務，就是要和您一起分享世界的美好，誠摯邀請大家5/26-5/29至世貿一館台北國際觀光博覽會可樂旅遊展攤（D211、D315）搶好康、佔便宜！