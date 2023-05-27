213公尺高空驚魂！男子亂開韓亞航班艙門 最重恐關10年
韓亞航空韓國國內線一架客機，26日下午發生航空事故，客機艙門在降落前突然開啟，所幸無人傷亡，但有多名乘客呼吸困難送醫治療。30多歲的男性乘客坦承是自己做的，理由是「最近失業了壓力很大，所以想盡快下飛機」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《韓聯社》等韓媒報導，該航班當天是從濟州機場飛往大邱，事發時離地面213公尺、相當於71層樓高，30多歲的男性乘客突然打開逃生艙門，引發恐慌，他事後接受警方訊問時聲稱，最近失業壓力很大，他打開門是因為感到很悶，想快點下機。不過有報導指出，男子最近收到女友的分手通知，不排除是為情所困。
報導指出，男子擅自開啟艙門，恐怕已違反韓國的《航空保安法》，最重將面臨10年徒刑，目前警方正與國土交通部合力調查所有案件細節，釐清男子觸法程度，後續該如何處置。
慶幸的是，在這次事件中，機上194人沒有人掉出機外、受傷或死亡，但12名受到驚嚇的乘客出現呼吸困難症狀，其中9人被送往醫院治療。
韓亞航空事後也緊急宣布，日後同款客機（空中巴士A321）除非滿座，否則最靠近該扇逃生門的座位將停售，以免再有乘客趁機以近距離觸碰逃生門拉桿。
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