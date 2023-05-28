韓亞「空中開門」非首例？艙門加壓仍在高空開啟　專家曝重要關鍵

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報導指出，當飛機處於巡航高度時，艙門不可能會被開啟。南加州大學維特比工程學院指導員莫斯（Doug Moss）表示，當飛機在約3萬5000英尺的高空飛行時，為了讓乘客們能正常呼吸，客艙都已經過密封加壓，飛機艙門也因飛機內外氣壓差難以被強行打開。
《機長, 我有問題》（Ask a Pilot）作者史密斯（Patrick Smith）和安伯瑞德航空大學（Embry-Riddle）助理教授托馬斯（Bob Thomas）也表示，飛機在標準巡航高度時，艙門每平方英尺要承受的壓力高達1100磅（約500公斤），「一個人打開門所需的力量將會是天文數字。」
但如果飛機飛行高度較低，就會發生如同韓亞航空的事故。當時韓亞航空客機為降落至大邱機場，已經下降到700英尺（約213公尺）左右的高度。飛機在較低的飛行高度時，內外的壓力差變得比較小，機艙所承受的壓力也相對較低。北達科他州大學（North Dakota）副教授威爾遜（Nick Wilson）指出，「飛行高度越低，壓力差越小，這是艙門打開的重要因素之一。」
不過專家指出，就算乘客沒有成功打開艙門，這樣動作也是嚴重違法行為。美國航空公司（American Airlines）聯合飛行員協會發言人塔吉爾（Dennis Tajer）表示，「「在飛行途中開啟飛機艙門是不安全、危險的，並且是對飛機的襲擊行為。雖然乘客在飛行中突然打開艙門的成功率不高，但我們仍應嚴厲譴責相關行為。」