綠要求侯友宜為區長涉弊道歉 江怡臻：賴清德為陳歐珀道歉了嗎？
新北市石碇區公所前區長李浩榕涉弊遭到收押，民進黨發言人卓冠廷喊話新北市長侯友宜應公開道歉。對此，新北市議員江怡臻今（28）日則指出，案件已經在檢調偵辦，尊重調查，勿枉勿縱，面對任何疑似違法案件，該辦就辦，誰都一樣，不分藍綠一律平等，這也是侯友宜的態度。
記者翁子竣／台北報導
江怡臻也反擊，副總統賴清德愛將前行政院發言人陳宗彥，在其擔任台南市民政局、新聞處首長時接受性招待，賴清德有沒有道歉？爐渣案、光電案遭質疑官商勾結、政商關係複雜，賴清德有沒有道歉？台南市議會議長邱莉莉選舉涉賄，賴清德有沒有道歉？民進黨立委陳歐珀受詐團主嫌供養，賴清德有沒有道歉？
江怡臻說，曾經表示對黑金「深惡痛絕」的賴清德，面對黨員一件又一件案子，他都默不作聲，沒有道歉。針對賄選的邱莉莉只停權三年，現有接受詐騙集團供養的陳歐珀，僅以警告處分，通通輕輕放下。
最後，江怡臻強調，公務員涉貪，就是依法辦理，決不寬貸。但也決不允許胡亂臆測新北市公務員操守，打擊公務人員士氣。他呼籲民進黨不要為護航賴清德，進行政治鬥爭，試圖轉移各界對民進黨與詐騙集團關係複雜的重大爭議。