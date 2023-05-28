拜會周典論拆彈「牛鬼蛇神」說？侯友宜：好友感情都黏做伙
資深媒體人黃光芹日前曾爆料，鴻海創辦人郭台銘說民調沒起色，是因到中南部見了很多「牛鬼蛇神」，傳引發許多國民黨大老不滿。對此，新北市長侯友宜今（28）日南下到屏東拜會議長周典論，被問到赴南部見國民黨大老，是否有拆彈一說？他表示，他和南部所有好朋友，感情黏作伙，更強調不分你我、不分族群，大家都愛這片土地。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜獲國民黨提名徵召參選2024總統，自昨起南下展開拜會行程，並於今上午與周典論會面。談及與周典論請益什麼事情？侯友宜受訪說，議長可說是屏東地方德高望重，尤其在基層服務得到很好口碑，所以屏東市民朋友都非常尊敬議長，今天特別來拜訪他，聽聽地方的事務，了解地方的聲音，尤其他非常關心立委選舉，念茲在茲，希望可以找到好的民意代表，為地方做更多事情。
是否有得到議長承諾支持？侯友宜回應，議長跟他們都會團結再一起，同心齊力往前走。至於南下見國民黨大老拆彈？侯友宜則表示，他認為他是南部孩子，和南部所有好朋友，感情黏作伙，感受到高雄屏東的熱情，愛這片土地的精神，這就是他們要守護國家守護人民最重要的力量。
侯友宜強調，不分你我，不分族群，「我們都愛我們的國家，愛這片土地，和大家溝通都是一樣的心情」，都沒有變過，大家都可以同心齊力，大家都可以為這塊土地更加打拚。