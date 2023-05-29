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2024最新民調曝　賴清德領先、半數認為侯友宜應辭職

▲ 2024最新民調曝光，賴清德以34%支持度領先侯友宜的23%和柯文哲23%，另有超過5成民眾認為侯友宜應該辭職。合成照片
▲ 2024最新民調曝光，賴清德以34%支持度領先侯友宜的23%和柯文哲23%，另有超過5成民眾認為侯友宜應該辭職。合成照片

記者陳威叡／台北報導

正常國家文化基金會政策中心今（29）日公布最新民調結果，結果顯示在賴清德、侯友宜、柯文哲三人參選下，賴清德以34%支持度領先侯友宜的23%和柯文哲23%，此外若郭台銘加入侯、柯個別陣營，支持度都將逼近賴。此外有超過5成民眾不支持侯連任不到半年就投入總統選戰，超過5成認為應該辭去新北市長，另有45%民眾認為侯友宜應該捐出3500萬元的選舉補助款。

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首先為若賴清德、侯友宜與柯文哲三人競爭，結果顯示有34%民眾回答賴清德，依序為侯友宜23%、柯文哲23%、無法選出任一候選人20%；另詢問若郭台銘擔任侯友宜的副手，則為33%賴清德、30%侯友宜、柯文哲20%、無法選出任一候選人17%。如果為柯文哲擔任郭台銘副手，34%賴清德、21%侯友宜、選擇郭柯配的則有27%、無法選出任一候選人18%。

再深入進行交叉分析發現，如果郭台銘擔任侯友宜副手，民眾黨支持者26.5%支持侯郭配、64.8%支持柯文哲。如果柯文哲擔任郭台銘副手，國民黨支持者49.2%支持侯友宜、33.0%支持郭柯配。

此外針對3人進行支持者屬性分析，在六都選民中，侯友宜只在台北市以35.1%領先柯文哲的31.2%及賴清德的26.7%。其他五都包括新北市都是賴清德領先；分析發現柯文哲在30歲以下支持度45%，賴清德23%、侯友宜18%。在40歲以下支持度，柯文哲38%，賴清德27%、侯友宜22%。在學歷上也呈現大學及研究所以上學歷者支持柯文哲比例較高。

有關於侯友宜部分，問及是否支持侯友宜連任不到半年就選總統，結果顯示有13%非常支持、有19%回答支持、不支持23%、非常不支持30%，另有15%沒意見。民調呈現有超過5成的民眾不支持侯友宜連任新北市長僅半年就參選總統；尤其在30至39歲的民眾中有超過6成的民眾表示不支持，顯見侯友宜此舉無法得到青壯年族群的支持。

至於侯友宜是否應該辭去新北市長一職，有27%的民眾認為是非常應該，有24%的民眾認為應該，認為不應該的民眾為20%、非常不應該10%，另沒意見18%；值得注意的是國民黨及泛藍支持者中有超過4成認為侯友宜應該辭職、新北市民也有57.9%認為侯友宜應該辭職。其中35至54歲的民眾皆有將近6成的民眾認為侯友宜應該辭職，

針對新北市民詢問「去年如果知道侯友宜準備投入總統選舉，是否還會考慮投票給他？」，有27%認為一定會、回答可能會的12%、可能不會10%、回答一定不會33%、其他18%。43%的新北市民表達的訊息指出，如果新北市民選前認知侯友宜有落跑的企圖，去年市長選舉結果恐怕市長不是侯友宜。

最後則是詢問是否認為侯友宜如果落跑，是否應該捐出3500萬元的選舉補助款，調查結果顯示，有23%的民眾認為非常應該，回答應該22%、不應該21%、非常不應該9%、不知道、拒答1%，在35至49歲中更有超過5成民眾認為侯友宜應該捐出3500萬選舉補助款。

本次民調由正常國家文化基金會政策中心負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀及相關公共政策與政治意涵的解析；並委託大地民意研究股份有限公司進行抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是本月22日到24日3天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082人；抽樣誤差在95信心水準下約正負2.99%。

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