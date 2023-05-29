2024最新民調曝　賴清德領先、半數認為侯友宜應辭職

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再深入進行交叉分析發現，如果郭台銘擔任侯友宜副手，民眾黨支持者26.5%支持侯郭配、64.8%支持柯文哲。如果柯文哲擔任郭台銘副手，國民黨支持者49.2%支持侯友宜、33.0%支持郭柯配。
此外針對3人進行支持者屬性分析，在六都選民中，侯友宜只在台北市以35.1%領先柯文哲的31.2%及賴清德的26.7%。其他五都包括新北市都是賴清德領先；分析發現柯文哲在30歲以下支持度45%，賴清德23%、侯友宜18%。在40歲以下支持度，柯文哲38%，賴清德27%、侯友宜22%。在學歷上也呈現大學及研究所以上學歷者支持柯文哲比例較高。
有關於侯友宜部分，問及是否支持侯友宜連任不到半年就選總統，結果顯示有13%非常支持、有19%回答支持、不支持23%、非常不支持30%，另有15%沒意見。民調呈現有超過5成的民眾不支持侯友宜連任新北市長僅半年就參選總統；尤其在30至39歲的民眾中有超過6成的民眾表示不支持，顯見侯友宜此舉無法得到青壯年族群的支持。
至於侯友宜是否應該辭去新北市長一職，有27%的民眾認為是非常應該，有24%的民眾認為應該，認為不應該的民眾為20%、非常不應該10%，另沒意見18%；值得注意的是國民黨及泛藍支持者中有超過4成認為侯友宜應該辭職、新北市民也有57.9%認為侯友宜應該辭職。其中35至54歲的民眾皆有將近6成的民眾認為侯友宜應該辭職，
針對新北市民詢問「去年如果知道侯友宜準備投入總統選舉，是否還會考慮投票給他？」，有27%認為一定會、回答可能會的12%、可能不會10%、回答一定不會33%、其他18%。43%的新北市民表達的訊息指出，如果新北市民選前認知侯友宜有落跑的企圖，去年市長選舉結果恐怕市長不是侯友宜。
最後則是詢問是否認為侯友宜如果落跑，是否應該捐出3500萬元的選舉補助款，調查結果顯示，有23%的民眾認為非常應該，回答應該22%、不應該21%、非常不應該9%、不知道、拒答1%，在35至49歲中更有超過5成民眾認為侯友宜應該捐出3500萬選舉補助款。
本次民調由正常國家文化基金會政策中心負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀及相關公共政策與政治意涵的解析；並委託大地民意研究股份有限公司進行抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是本月22日到24日3天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082人；抽樣誤差在95信心水準下約正負2.99%。