跨黨派立委籲儘速送審《交通安全基本法》　改善「行人地獄」

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陳椒華表示，2022年國內的交通事故死亡人數平均每天約有8.2人死於交通事故。而台灣交通長期以來面臨車輛增加、管理失當、人行道設置等問題，交通環境對於行人極不友善。對此，時代力量要求，交通部應儘速在休會期間完成《交通安全基本法》草案，並送交立法院，也期待能在本屆立委任內能完成基本法的制定。
邱臣遠指出，前瞻預算中，政府已編列244.8億元作為交通問題改善預算，但交通事故的死亡人數卻持續增加，如今又編列644億元的改善人行道計畫，但這些費用究竟花到哪裡去，批評執政黨應在交通安全的改善問題上端正態度，也呼籲交通部應在9月會期開始時將《交通安全基本法》草案送到立法院，並列為優先法案，務必在下會期全力審查通過。
陳家福表示，他研究國內交通超過35年，發現台灣的交通事故過於嚴重，《交通安全基本法》的制定與推動，是改善「行人地獄」解方，並指出國內交通安全管理的依據《道路交通安全管理條例》明顯治標不治本，而推動全國交通安全的「道安委員會」也僅是個2級的臨時機關，質疑將如何確保交通安全。
吳祥瑀指出，近年來交安儼然已成國安問題，台南市區的7個圓環，就有7套不同的規則，交通部的因地制宜，反而成為政府卸責的方式，而道安會議中去脈絡化的分析，更導致交通事故居高不下，讓行政機關更可將問題推卸至弱勢的用路人身上，因此，透過《交通安全基本法》保障行人等弱勢者，以及所有用路人的權益應是首要之務，呼籲政府儘速完成立法工作。