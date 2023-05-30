特企／佳音英語劇團重現《The Jungle Book》 一同踏上冒險之旅
由佳音教育基金會創辦的佳音英語劇團重現經典《森林王子The Jungle Book》，今(2023)年突破以往的模式，於5月27日在大安森林公園舉辦首場戶外電影首映會，由15位平均年齡不到12歲的小朋友，歷經百人海選脫穎而出，每週接受專業戲劇、歌舞及英語訓練長達半年後，邀請大家來參與演出成果！
本報訊
由狼群撫養長大的男孩毛克利，在森林中成長也結交了許多動物夥伴，伴隨著惡虎的到來及開方商引發的森林危機，他將如何保護自己、家人和朋友呢？ㄧ段親情、友情、森林保護交織而成的冒險故事即將展開！
佳音英語深耕兒童英語教育40多年，秉持英語不限課堂，教學上著重聽、說、讀、演、唱的五感學習理念而成立佳音英語劇團，期望透過戲劇表演的方式，讓孩子在學習英語的同時，能更深刻地用英語來思考及體會文詞的意義和內涵，更希望孩子能擁有榮譽感與責任心的同時也能克服困境、完成夢想。
因應疫情的趨緩與解封，劇團演出也要跟著走出戶外！佳音英語劇團首次以露天電影院的方式進行首映會，現場搭設400寸螢幕，邀請觀眾們一起觀賞，現場除了重現劇中的場景提供民眾拍照打卡外，活動現場還搭配舞台活動與觀眾進行互動，宛如置身一場動物派對，更邀請佳音學子及佳音寶寶上台勁歌熱舞，展現品牌特色與魅力。
活動一：憑活動兌換卷即可兌換美味小點心與精美小禮物。
活動二：小朋友打扮成可愛動物即可獲得寶寶甜筒氣球棒，與劇中佈景拍照打
卡上傳佳音官方FB還有機會抽佳音周邊商品。
活動三：看完影片參加森林小學堂答題抽7-11購物金。
活動四：現場憑票根再抽Switch。