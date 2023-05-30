《變形金剛：萬獸崛起》強大金剛技能曝光　金剛王2絕招嚇死敵人

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多米妮可斐許巴克飾演艾蓮娜華勒斯在博物館工作，她正在調查的事情讓她與諾亞相遇，並為她打開了一個全新世界，人類和博派金剛展開一場瘋狂冒險，他們遇到強大金剛，也遇到恐懼金剛以及專門吞噬星球的升級版大壞蛋「邪神宇宙大帝」，尺寸比一個星球還大很多。
「金剛王」是強大金剛首領，在變形金剛機器人之中，英勇威武的獸系金剛派別，能變形成為一隻4米高的金屬銀背大猩猩，拳頭是一塊巨石的大小。他只要「大吼一聲」就能夠嚇阻敵人的進攻，他「巨大的鐵拳」只要重重擊出就能夠撼動天地，讓他的敵人心生恐懼。
「黃豹」是強大金剛戰士，能變形成為一隻小型卡車大小的獵豹，體型雖然巨大，但是動作卻敏捷優雅。黃豹快如閃電，他是所有獸系金剛中「動作最快」的一個，能夠以超音速的速度和巨大的利爪，出奇不意地殲滅敵人。
「神鷹」是強大金剛偵察兵，能變形成為一隻翼展長度達到令人咋舌的遊隼，並且擁有「致命的強大力量」。神鷹的野獸模式除了讓她擁有強大的力量以外，再加上她「高超的飛行技巧」，使她的攻擊能力頓時升級，她可以一邊從半空中向地面俯衝，一邊從她尖銳的鳥喙中噴出熊熊的烈火。
「犀牛」是強大金剛戰士，能變形成為一隻體型巨大的金屬犀牛，擁有足足「4噸重的強大力量」。犀牛力大無窮、「行動迅速」，他只要一展開攻擊，就很難停下來。這個強大金剛不光只是能夠解除威脅，而且會完全消滅敵人。
「瘟疫」是恐懼金剛首領，全宇宙最可怕的狩獵者，能變形成為一輛怪物級的1994年份彼得比爾特359美式卡車，車尾的4根排氣管噴出濃濃的黑煙，車頭的前格柵蓋板看起來則像是一張血盆大口。瘟疫全身上下都有各式各樣的「重裝武器」，他除了擁有凶狠殘暴的作戰手段之外，更可怕的是他也擁有極大的耐心，也是終極的「博派金剛獵殺機器」，他巨大的機械爪子和銳利無比的大刀幾乎可以立刻殺死任何對手。
「夜鶯」是恐懼金剛忍者，能變形成為一輛曜石黑的日產Skyline GT-R高性能轎車，側圍內飾護板則是啞紅古銅色。夜鶯的專長是使用兩把武士刀，以「一刀致命」的高超手法乾淨俐落地除掉受害者，而且當你察覺到這個致命敵人靠近你的時候就為時已晚了。
「圈套」是恐懼金剛頂尖偵察兵和打手，能變形成為一輛血橙色和黑色的GMC皮卡拖吊車，安裝在車尾的吊臂可以把他擊敗的敵人屍體迅速拖走。圈套非常享受「戰場上的殘忍殺戮」，總是急著要執行瘟疫交給他的每一項任務，而且非常享受殺戮的快感。
《變形金剛：萬獸崛起》故事敘述，當黑暗勢力再度來臨要摧毀地球，人類的盟友博派金剛柯博文號召大黃蜂、幻影、雅希、千斤頂和同溫層，並集結「強大金剛」中的金剛王、神鷹、犀牛和黃豹聯手奮戰，誓死抵抗最強大反派「宇宙大帝」、恐懼金剛中的瘟疫、夜鶯和圈套以及掠奪金剛。《變形金剛：萬獸崛起》6月7日全台上映。