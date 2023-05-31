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搶攻電動車零件市場　鴻海積極佈局越南

▲鴻海集團在越南新設子公司。（圖／報系資料照）
▲鴻海集團在越南新設子公司。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

作為科技零件大廠的鴻海集團，在30日晚間公告注資超過新台幣75.6億元，在越南新設子公司，投資電動車零配件和機械製造。

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根據公告內容，鴻海集團子公司Foxconn Singapore PteLtd.取得Foxconn EV Energy & Component （Vietnam）Co. Ltd，投資金額約2億美元（約新台幣61.47億元）。鴻海表示，此為新設公司，主要目的為長期投資。另外，Foxconn Singapore Pte Ltd.也在越南設立Foxconn Mechanical Manufacturing （Vietnam） Co.Ltd.，投資金額4607.4萬美元（約合新台幣14.14億元）。

早在此次投資之前，鴻海集團早已深耕越南，根據蘋果（Apple）近期公布的供應鏈名單，越南北江省（Bac Giang）持續為鴻海集團生產製造蘋果產品的據點之一。法人表示，鴻海集團正在加速在越南擴充MacBook筆記型電腦和iPad產能。

鴻海集團在今年2月14日，斥資約 1.48 兆越南盾（約新台幣 18.96 億元）取得越南北江省土地，租期至 2057 年 2 月 5 日。越南北江省是大型科技廠的中心，鴻海已經在當地製造 iPad 和 AirPod，此地也是蘋果和三星零組件供應商和裝配廠的聚集地。

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