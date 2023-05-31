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迎世界環境日！全家「10元拿鐵」只有1天　大杯濃拿鐵半價爽喝

▲全家提供免費租借環保杯服務，若是自帶杯買咖啡則可扣5元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家提供免費租借環保杯服務，若是自帶杯買咖啡則可扣5元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

為響應6月5日聯合國訂定的「世界環境日」，全家為鼓勵更多消費者借用循環杯，6月5日當天租借循環杯，即享有中杯經典拿鐵10元的綠色優惠價；同時，即起至6月27日前，消費者在「全家」440間限定店舖，免費借杯還可享有大杯特濃拿鐵半價優惠，活動長達一個月都可以喝到半價咖啡，響應環保還能省荷包！

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聯合國為鼓勵全球提高環保意識及投入環保行動，將每年6月5日訂為「世界環境日」，全家選在6月5日世界環境日推限定活動，當天只要借用循環杯，就可以享有中杯經典拿鐵10元（原價45元，冰熱不限）；同時，即日起到6/27止，消費者在全家440間限定店舖，免費借杯還可享有大杯特濃拿鐵半價（原價65元）。

▲全家目前共有440間門市可免費租借環保杯，預計年底該服務擴展至千家門市。（圖／全家提供）
▲全家目前共有440間門市可免費租借環保杯，預計年底該服務擴展至千家門市。（圖／全家提供）
業者指出，從目前提供借用服務的440家店觀察，發現辦公商圈、文教區與住宅區，固定頻率借用循環杯的消費者穩定增加。全家循環杯以5大流程、25道步驟，專業產線清潔殺菌，更取得環保署「循環杯良好服務指引認證」，為提供更方便的借還據點，預計年底前從440店拓展至千店，約占總店數25%，亦即每4間門市就1間提供免費的循環杯借還服務。

全家也連續目前架上近8成的鮮食商品、超過9成的國產自有品牌商品（Fami Collection）皆取得食品潔淨標章認證。為鼓勵消費者支持少添加的永續飲食，即日起到6/27日止，購買店內Clean Label認證的鮮食與全家自有品牌商品，即可於APP中的「抽獎趣」參加活動，1項商品可獲得1張抽獎券，累計3張抽獎券可投注抽Gogoro VIVA keyless（市價57,980元），累計6張抽獎券可投注Gogoro SuperSport ACE（市價115,980元）。

此外，7-11攜手「龜記」推出「紅柚翡翠」與「秀水旺梨春」（售價59元）兩款古早味冰棒，使用台灣在地時令水果，配上龜記茗品好茶，且龜記冰棒夏季新品上市配合「國際冰品抽抽樂」活動，5/29-6/27購買指定冰品，最大獎可抽到任選兩件0元，或是5折、7折、9折等折扣，快到最近的小七試試手氣吧！

▲7-11攜手龜記手搖飲，推出「紅柚翡翠」與「秀水旺梨春」兩款古早味冰棒。（圖／品牌提供）
▲7-11攜手龜記手搖飲，推出「紅柚翡翠」與「秀水旺梨春」兩款古早味冰棒。（圖／品牌提供）

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