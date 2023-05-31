NBA季後賽／分區決賽賽程、賽況總統整　 熱火晉冠軍賽、對決金塊

PLG冠軍賽／賽程、賽況統整　勇士、國王上演雙北大戰、一票難求

▲PLG職籃聯盟冠軍賽將在本週六點燃戰火，由富邦勇士和新北國王上演「雙北大戰」。官方提供
▲PLG職籃聯盟冠軍賽將在本週六點燃戰火，由富邦勇士和新北國王上演「雙北大戰」。官方提供

運動中心/綜合報導

PLG職籃聯盟冠軍賽將在本週六點燃戰火，上演「雙北大戰」，衛冕軍富邦勇士將在客場挑戰本季例行賽聯盟龍頭新北國王，雙方本季8度交手，國王拿下5勝3敗，取得對戰優勢，但近4次過招，勇士則拿下3勝。兩隊都是聯盟的人氣球隊，目前G1門票已幾乎搶購一空，許多球迷大嘆，「票好難買!」

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富邦勇士再度開啟「季後賽模式」，首輪直落三擊敗領航猿，連三年都挺進冠軍賽；新北國王首輪碰上夢想家，除了G3輸給對手20分外，其餘三場都展現強大的實力，最終3：1晉級冠軍賽，隊史首次。

🏆季後賽首輪　完整賽況、戰績點此

▲PLG職籃聯盟冠軍賽將在本週六點燃戰火，由富邦勇士和新北國王上演「雙北大戰」。官方提供
▲PLG職籃聯盟冠軍賽將在本週六點燃戰火，由富邦勇士和新北國王上演「雙北大戰」。官方提供
🟡PLG冠軍賽(採七戰四勝制)

G1：6/03 (六) PM 17:00 國王主場  (新莊體育場)

G2：6/05 (一) PM 19:00 國王主場  (新莊體育場)

G3：6/08 (四) PM 19:00 勇士主場  (台北和平館)

G4：6/10 (六) PM 17:00 勇士主場  (台北和平館)

G5：6/12 (一) PM 19:00 國王主場  (新莊體育場)🔒如有需要

G6：6/14 (三) PM 19:00 勇士主場  (台北和平館)🔒如有需要

G7：6/16 (五) PM 19:00 國王主場  (新莊體育場)🔒如有需要

▲PLG職籃聯盟冠軍賽將在本週六點燃戰火，由富邦勇士和新北國王上演「雙北大戰」。官方提供
▲PLG職籃聯盟冠軍賽將在本週六點燃戰火，由富邦勇士和新北國王上演「雙北大戰」。官方提供

PLG季後賽／賽程、賽況、紀錄統整　冠軍賽上演「雙北大戰」

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