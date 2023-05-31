PLG冠軍賽／賽程、賽況統整 勇士、國王上演雙北大戰、一票難求
PLG職籃聯盟冠軍賽將在本週六點燃戰火，上演「雙北大戰」，衛冕軍富邦勇士將在客場挑戰本季例行賽聯盟龍頭新北國王，雙方本季8度交手，國王拿下5勝3敗，取得對戰優勢，但近4次過招，勇士則拿下3勝。兩隊都是聯盟的人氣球隊，目前G1門票已幾乎搶購一空，許多球迷大嘆，「票好難買!」
運動中心/綜合報導
富邦勇士再度開啟「季後賽模式」，首輪直落三擊敗領航猿，連三年都挺進冠軍賽；新北國王首輪碰上夢想家，除了G3輸給對手20分外，其餘三場都展現強大的實力，最終3：1晉級冠軍賽，隊史首次。
🏆季後賽首輪 完整賽況、戰績點此
🟡PLG冠軍賽(採七戰四勝制)
G1：6/03 (六) PM 17:00 國王主場 (新莊體育場)
G2：6/05 (一) PM 19:00 國王主場 (新莊體育場)
G3：6/08 (四) PM 19:00 勇士主場 (台北和平館)
G4：6/10 (六) PM 17:00 勇士主場 (台北和平館)
G5：6/12 (一) PM 19:00 國王主場 (新莊體育場)🔒如有需要
G6：6/14 (三) PM 19:00 勇士主場 (台北和平館)🔒如有需要
G7：6/16 (五) PM 19:00 國王主場 (新莊體育場)🔒如有需要