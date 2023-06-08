PLG總冠軍賽／張文平當奇兵！強森砍29分25籃板　富邦逆轉2:1領先

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此役開賽曼尼高就投進自己在總冠軍賽的首記三分，富邦靠著對位的體型優勢強吃，不過這節他們外線8投0中，空檔把握並不理想，國王在該節後段追趕上來，暫時以20:17領先。
次節曼尼高利用自己的體型優勢強吃，讓國王持續維持些微的分差優勢，雙方上半場的外線投籃都沒打開，主場軍在13投0中之後，張文平連續命中兩記三分，半場打完強森15分18籃板，國王以42:39領先。
易籃再戰後，國王的三後衛陣容將節奏拉得很快，客隊一度領先到9分，不過富邦在強森回歸之後，重新靠禁區優勢追趕上來，第三節林書緯和塞瑟夫各得到10分，國王68:67領先進入到末節。
第四節戴維斯的存在帶給國王天然優勢，不過強森這一節完全投開，不斷跳投命中，讓勇士反超比數，也點燃主場的氣勢。隨後，張文平和曾祥鈞也接連投籃命中，國王在這一段時間進攻當機，塞瑟夫的三分球命中後，富邦領先來到全場最大的10分差。
國王靠著切入買犯，打出一波8:0的攻勢，追到只差2分。在球隊陷入得分困境時，周桂羽連切帶投拿到寶貴的4分。暫停回後，林書緯拉桿上籃命中，但可惜之後他和曼尼高連續3次進攻沒能得手，林志傑投進關鍵三分，鎖定比賽勝利。