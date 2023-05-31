青春動滋券6月1日開放登記　完整資訊、時間、懶人包看這裡

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體育署提醒，本次青春動滋券採動態QR Code機制，所取得QR Code限當日有效，若需於其他日期進行消費抵用，則須重新上動滋網至「我的青春動滋券」進行領券，以避免所領取之QR Code遭他人盜用。
World Gym、健身工廠、成吉思汗健身俱樂部、大魯閣棒壘球打擊練習場、伊藤萬游泳學校等知名業者，皆已成為青春動滋券合作店家；為提供民眾更便利及多元的抵用選擇，亦提供API介接線上抵用功能，已有相關售票系統(如ibon售票系統、FamiTicket全網購票網、職業球團官網等)、活動報名平台(如筆記報名、全統運動報名等)及賽事轉播業者(如HAMIVIDEO、愛爾達等)完成API介接，民眾可輕鬆於線上購買職棒、職籃球賽門票、報名路跑活動等，詳細合作店家資訊可上動滋網查詢。
體育署鼓勵符合提供做運動、看比賽相關服務之運動事業，加入成為青春動滋券合作店家，並透過跨部會及地方政府合作共同宣傳，以運動為元素，結合地方創生、遊程等進行異業結合，持續增加合作店家，提供偏鄉民眾多元消費抵用機會。在核銷撥款作業上，亦透過電子化措施簡化行政流程，秉持「日日對帳、週週結算、速速撥款」原則，合作店家可即時檢核抵用款項，每週確認結算金額無誤後，體育署將每月核撥抵用款項。
高雄市政府、新北市政府等亦宣布結合青春動滋券措施，辦理加碼抽獎活動。高雄市政府運動發展局推出「運動雄青春 好禮大方送」方案，凡是民眾持青春動滋券到運動中心消費滿500元，即可獲得市價超過千元的健身會籍，更可以參加月月抽獎活動，每月底會在運動發展局臉書紛絲專頁抽出10個獎項，包含運動手錶、運動耳機及Switch，另外還有最大獎GOGORO乙台，都是時下年輕族群喜愛的獎品。新北市體育處也推出消費抽獎活動，憑新北市國民運動中心、運動聚點發票即可至「六千入帳 運動重賞」活動官網登錄抽獎，活動每2週抽20人送LINE POINTS 200點，每月抽家電、iPhone。
體育署呼籲符合資格的運動業者把握機會，至「動滋網」登記註冊，成為「青春動滋券」的合作夥伴。同時也期待所有青年朋友能利用「青春動滋券」享受運動及看比賽的樂趣，讓運動成為伴隨青春歲月的美好回憶。如有任何疑問，可上「動滋網」（500.gov.tw）查詢。