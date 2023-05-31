雲林交通事故死亡增最多！王國材點名張麗善「要努力」

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交通部今天舉行112年5月道路交通安全說明記者會，公布今年1到3月道路交通事故件數資料，不論在交通事故件數、死亡及受傷都較去年同期增加。
根據交通部統計，今年1至3月交通事故10萬2744件，造成812人死亡、13萬7702人受傷，比去年同期增加9416件、增加73人死亡、增加1萬3836人受傷。
若以縣市來看，1至3月30日死亡人數前6名縣市累計增加高達76人，其中以雲林增加25人最多，其次依序為台北、新北及宜蘭都是11人；每10萬人死亡人數以嘉縣最多，超過8人。
機車死亡部分，雲林增加17人最多，其次是宜蘭增加9人、新北增加7人。高齡者部分，增加較多縣市，分別為雲林12人最多、其次是花蓮6人、排名第3的是嘉縣5人。有3個縣市酒駕增加較多，依序為宜蘭增加5人、嘉縣增加3人、彰化增加3人。
由於行人死亡增加最多的是台北、台南、基隆，王國材會中籲請這3個縣市要特別注意。對於首長親自主持道安會報方面，雲林縣是今年截至4月唯一沒有首長親自主持的縣市，王國材點名張麗善指出，雲林縣這邊她很認真，希望在道安工作上多加努力。
就全國來看機車、高齡、兒少、酒駕等重點對象，112年1至3月機車、高齡及酒駕死亡人數分別增加57人、增加20人、增加1人，兒少死亡人數則減少1人。
對於近來各界關注的「行人地獄」交通安全議題，今年全國1至3月行人事故件數5050件，死亡人數103人，受傷人數4867人都較去年同期增加，其中行人路口死亡佔53%，路段死亡次之，約佔43%。
就行人年齡區分，行人死亡以高齡者69人（佔整體行人死亡68%）、成年人31人（佔整體行人死亡29%）較多；受傷者以成年人2323人（佔整體行人受傷48%）、高齡者1695人較多（佔整體行人受傷35%）。
王國材說，由於高齡者佔行人死亡的半數以上，呼籲各縣市政府儘快將上午4時到6時的路口閃光號誌改為三色號誌，以及實施行人專用或早開時相。
王國材說，112年到118年永續提升行人安全計畫，要透過各項措施改善行人交通安全，目前行人違規闖越行人穿越道等，僅罰新台幣500元，交通部繼續加強行人安全過馬路宣導，包含過馬路不要看手機等等。（編輯：陳清芳）1120531