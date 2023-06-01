新加坡首位女總統不尋求連任　星國多元選舉制度一次看

新加坡的總統為虛位元首，權力比照英國女皇，不具備實權，但需要出席各種儀式和公開場合，雖然民眾可以直接票選總統，但握有實權的則是總理，過去50多年新加坡都沒有換過執政黨，因此被外界認為是「宣稱民主但其實不民主」的國家。新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）任期至今年9月，這位星國首位女性總統已表明不尋求連任。 我是廣告 請繼續往下閱讀 新加坡總統哈莉瑪除了是新加坡史上第一位女性總統，她當初參選時並沒有競爭對手，原因是新加坡的總統選舉新制。由於新加坡種族多元，以華裔、馬來裔、印度裔為主要族群，新加坡國會在2016年11月修憲規定，如果某個族裔連續五屆沒擔任總統，之後一屆將保留給該族裔（新加坡總統任期六年，連續五屆就是30年），而馬來裔已連續五屆未能出線，因此，當初總統選舉時首度啟用新制，只讓馬來裔申請，哈莉瑪是唯一申請參選的馬來裔，因此自動當選。雖然哈莉瑪競選時沒有競爭對手，哈莉瑪的當選仍深具意義，原因在於新加坡收入最少的族裔為馬來裔，哈莉瑪是繼1965年建國後首任總統尤索夫伊薩（Yusof bin Ishak）的第二位馬來裔總統。另外，哈莉瑪來自貧窮家庭，父親在8歲就過世，只剩母親和四個哥哥姊姊，哈莉瑪從小在日出前就得起床幫忙家中的餐廳事業，然後才去上學。不過，她靠自身力量考上新加坡非常難考的第一學府新加坡國立大學法律系，畢業後踏上政治之路，她的人生因此激勵許多貧困和少數族裔的少女。如今哈莉瑪任期即將到期，由於下屆總統大選不限定特定族群，外界推估將引起更多來自多元背景的候選人參選。據悉，新加坡總統主要負責憲政、儀式及社區相關職責，掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」，並負責公共服務部門重要職務的任命。以藝文串起新南向！文化部第五屆東南亞事務諮詢委員會曝戰勝特斯拉！比亞迪贏得印尼最大計程車商訂單搶攻電動車零件市場 鴻海積極佈局越南印尼公開募股市場正夯 首次贏過香港