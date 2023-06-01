T1／胡瓏貿今夏動刀休養！確定將無法打中華隊 有機會趕上開季
隨著職籃賽季接近尾聲，中華隊也開始為即將到來的國際賽徵召做準備，不過是鋒線上重要攻防戰力的胡瓏貿，已經確定將婉拒徵召，他因為椎間盤突出開刀，將錯過球隊培訓和比賽時間。
記者黃建霖/臺北報導
胡瓏貿這個賽季一直飽受腰傷，椎間盤突出問題讓他站也不是、坐也不是，「很多事情我都集中一次完成，就是不要一直起立坐下，比較不會那麼不舒服」。他透露自己目前已經進行手術了，但需要一些時間來恢復，已經和中華隊總教練桑茂森溝通過，自己恐怕無法接受徵召。
他也表示椎間盤肯定不是一次性受傷造成的，而是長期累積，很直接的影響到場上的表現，因此自己才會想要開刀治療。他認為不能參加中華隊相當可惜，不過也是因為傷勢難以忍受，所以才選擇退訓。
對此，海神GM李偉誠說胡瓏貿已經做了微創手術，至於是否能趕上開季？他表示「有機會」。胡瓏貿這個傷勢可能需要5個月來復原，如果順利，或許3個月後有望能回到球場。
而除了他之外，之前就已經傳出因軟骨破裂、髕骨位移，而要開刀治療膝蓋的林韋翰，目前還沒確定動向，但可能也趕不上中華隊。他稱教練和球團都鼓勵他去積極解決問題，也稱有足夠的戰力能夠等到他回來，若無法趕上下一季的開季也沒關係。