小心！赴空軍官校畢典演說 80歲拜登當眾慘摔、幸無大礙
高齡已80歲的美國總統拜登（Joe Biden），又將於明年的大選競選連任，但因年事已高，許多美國民眾都擔心他的身體狀況是否能再做4年總統。而他當地時間1日在科羅拉多州出席美國空軍官校（Air Force Academy）畢典時，更是當眾摔倒撲地，所幸並無大礙。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，拜登當天是在演說結束、準備離開講台時，不慎被腳邊的沙袋絆倒，整個人摔倒在地，現場驚呼連連。從畫面可以看到，拜登右臀先著地，接著試圖以右手支撐起身體，在場的維安人員和空軍學院的官員連忙上前，將拜登扶了起來。
雖然這跤摔得有點大，但拜登看起來並沒有受傷，他在站起來後指著被絆倒的地方，示意有東西（沙袋）阻礙他的去路，隨後就走回台下的座位，看上去精神仍然不錯。
報導指出，現年80歲的拜登是美國歷來年齡最大的總統，以前也曾數度在公共場合跌倒，包括去年在德拉瓦州騎腳踏車時摔倒，還被目擊於登上空軍一號專機時，在樓梯上滑倒。
儘管類似事件層出不窮，但拜登的醫生堅稱，他的身體仍適合擔任公職，拜登的助理也強調他的行程依舊滿檔，頻頻出國訪問就是他仍保有活力的「證據」。