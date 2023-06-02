AI熱潮！台股早盤漲逾140點 遊戲股與電力供應也旺
美債限法案拚周末前參院表決，美股四大指數昨（1）日皆收漲，台北股市今（2）日開高走高，早盤一度漲140多點，來到16662點，漲幅0.8%。權值王台積電早盤漲9元，來到560元，漲幅1.4%。其他電子股如宏碁漲3%、緯創漲逾4%。今日AI概念股紅通通，伺服器、主機板族群表現亮眼，遊戲股與電力供應同樣強勢走揚。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數1日上漲153.3點，或0.47%，收33061.57點；那斯達克指數上漲165.7點，或1.28%，收13100.98點；標普500指數上漲41.19點，或0.99%，收4221.02點；費城半導體指數上漲53.56點，或1.55%，收3506.74點。
台北股市今日開高走高，早盤一度漲140多點，來到16662點，漲幅0.8%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲9元，來到560元，漲幅1.4%。同樣為晶圓代工的聯電漲0.3%，世界先進跌0.6%、力積電漲0.8%。
其他重要電子股，如鴻海、華碩、友達、群創、和碩、國巨、旺宏走高，聯發科、南亞科、大立光、廣達漲1%上下。英業達與日月光漲2%、宏碁漲3%以上，宏碁旗下倚天酷碁再飆漲停，緯創則強勢漲逾4%。長榮航與華航也走高，漲幅1到2%。
今日AI概念股依舊紅通通，伺服器族群技嘉漲逾4%，緯創、緯穎與廣達漲3%，輝達概念股也亮眼，捷波漲8%，雙鴻、京元電漲2到4%。主機板族群承啟漲8%，友通、微星、精英漲1%。遊戲股也表現不俗，辣椒飆漲停，華義漲9%，昱泉、鈊象、網龍、傳奇、橘子漲1到4%。電力供應概念股也強攻，亞力漲停，華城、樂事綠能、士電、旭隼漲4到6%多。