台灣快艇衝浪女神陳美彤 　CWSA World Tour再奪一銀

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熱衷於海島旅行以及水上活動的母女倆，經常一起旅遊、一起衝浪，剛滿16歲的Jocelyn陳宥蓁從小水性就好，一路從游泳隊成長為像媽媽一樣的快艇衝浪選手。近年來也受媽媽影響，愛上自由潛水，母女倆常常相約潛水，全家更是每年都會到澎湖家庭旅遊。Kimberly陳美彤表示：「澎湖海底花園是一個令人屏息的美麗海洋世界，但是它正面臨著人為破壞和氣候變遷的威脅，我們應該要採取行動，保護這個珍貴的海洋環境，展現愛海洋的心，一起做對海洋有意義的事。」
趁著這次澎湖家庭旅行，Kimberly陳美彤和Jocelyn陳宥蓁也身體力行，跟著波賽頓海洋俱樂部專業水下人員一起潛入海底的種苗繁殖場，親手種植復育珊瑚。種植珊瑚是一個很好的方式來幫助恢復海洋生態系統，透過澎湖縣政府種苗繁殖場開發出的人工復育技術，將珊瑚株種植在適當的海域上，讓它們生長繁殖。珊瑚不僅是海洋生態系的重要組成部分，還有助於吸附二氧化碳，保護地球的環境。Jocelyn陳宥蓁也感慨道：「海洋對我來說就是一個很親切的地方，這幾年玩水注意到珊瑚減少很多真是很難過，我們做了能力所及的一部分，種植一些新的珊瑚，雖然這樣的努力不足以完全恢復已經失去的東西，但小小的行動也能產生影響，我們應該盡力不去造成對海洋進一步的破壞。」
因應即將到來的6月8日世界海洋日，Kimberly陳美彤也藉此呼籲：「海洋帶給我光環，我也要善待回饋它，一起來做一件對地球有意義的事情吧！」大家可以親身參與種植珊瑚的活動，瞭解海洋所蘊含的豐富價值，學習珊瑚的生長過程，並且親手將珊瑚株種植在海底上，期許在技能和友善海洋面努力，能夠逐漸與海洋建立起善的循環。
[重點成績表現]
2023》
-CWSA World Tour Gold Level／Masters Women Surf 銀牌
-2023 WWA JAPAN WAKESURF OPEN／快艇衝浪Master's Women Division 金牌
2022》
-全國滑水錦標賽Wakesurf Open Women公開女子快艇衝浪 金牌
-CWSA世界盃快艇衝浪錦標賽／Masters Women Surf 金牌
-IWWF亞洲滑水錦標賽／Masters Women Wakesurf 銀牌
-CWSA世界排名賽系列#6／Masters Women Surf 銅牌
-CWSA世界排名賽系列#5／Masters Women Surf 銅牌
-CWSA世界排名賽系列#4／Masters Women Surf 金牌
-台灣盃國際滑水線上賽／快艇衝浪公開女子金牌
-托艇滑水國家隊選拔賽／快艇衝浪大師女子金牌
-CWSA 世界排名賽系列#3／Masters Women Surf 銅牌
-CWSA 世界排名賽系列#2／Masters Women Combined 金牌
-CWSA 世界排名賽系列#1／Masters Women Combined 銅牌
2021》
-臺北滑水錦標賽／快艇衝浪公開混合組冠軍
-台灣盃國際滑水賽／Open Women Surf金牌 ＆自由曲道Women Slalom銀牌
-CWSA世界盃快艇衝浪錦標賽／Masters Women Surf銅牌
-CWSA世界排名賽系列#6／Masters Women Surf 銀牌
-CWSA世界排名賽系列#5／Masters Women Surf 銀牌
-CWSA世界排名賽系列#4／Masters Women Surf 銅牌
-台北國際滑水賽線上暖身賽／快艇衝浪公開女子銀牌
-CWSA 世界排名賽系列#3／Masters Women Surf 銅牌
-CWSA 世界排名賽系列#2／Masters Women Combined 銀牌
-CWSA 世界排名賽系列#1／Masters Women Combined 第六名
2020》
-台灣盃國際滑水賽／快艇衝浪公開女子銀牌
-全國滑水錦標賽／快艇衝浪公開女子Surf銀牌、Skim銀牌、混合組銀牌
-CWSA快艇衝浪亞洲賽／Masters Women Surf & Combined金牌
-CWSA世界排名賽系列#3／Masters Women Surf銀牌
2019》
-WWA美國快艇衝浪大師冠軍賽／Masters Women Wakesurf銀牌
-WWA亞洲快艇衝浪賽／Masters Women Wakesurf 金牌
-CWSA台灣快艇衝浪公開賽／Masters Women Surf & Skim雙金牌
-WWA台灣盃國際滑水賽／自由曲道滑水女子金牌
-CWSA快艇衝浪白金級大賽／Master Women Surf金牌、Masters Women Skim銀牌
-全國滑水錦標賽／快艇衝浪公開女子銀牌
-CWSA快艇衝浪日本公開賽／Masters Women Surf銀牌
-台灣寬板滑水&快艇衝浪國家代表隊選拔賽／快艇衝浪女子金牌
-CWSA韓國快艇衝浪公開賽/ Master Women Surf金牌
-WWA亞洲巡迴賽中國澳門盃／快艇衝浪女子銅牌
-新北國際滑水賽／快艇衝浪公開女子銀牌
2018》
-IWWF新加坡亞洲滑水錦標賽／快艇衝浪公開女子金牌
-WWA台灣快艇衝浪公開賽/公開女子組銅牌、Masters Surf女子金牌
-IWWF香港國際滑水錦標賽／快艇衝浪女子銀牌
-台灣盃國際滑水賽／自由曲道滑水女子金牌
-CWSA快艇衝浪亞洲賽／Surf業餘女子銀牌、Skim銅牌
-CWSA快艇衝浪韓國公開賽／Surf業餘女子銀牌、Skim銅牌
2017》
-WWA亞洲滑水巡迴賽韓國站／快艇衝浪女子金牌
2016》
-美傑仕盃女子滑水賽／快艇衝浪第四名
-台灣盃滑水賽／快艇衝浪銀牌、自由曲道女子金牌