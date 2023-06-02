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台灣快艇衝浪女神陳美彤 　CWSA World Tour再奪一銀

▲台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤。照片提供／STARFiSH星予公關
▲台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤。照片提供／STARFiSH星予公關

運動中心/綜合報導

台灣快艇衝浪女神Kimberly陳美彤再度於國際快艇衝浪大賽榮獲佳績！繼WWA亞巡賽日本站Masters Women Surf奪金之後，2023年剛公佈的CWSA官方公告World Tour Gold Level首場世界巡迴賽結果，陳美彤在Masters Women Surf項目以81.1分贏得銀牌，滑水生涯至今累積22金22銀10銅。雖然受到來勢洶洶的俄羅斯選手前後夾攻，仍舊為台灣站穩世界排名第二！

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熱愛各種海域活動的Kimberly陳美彤是女力運動界佼佼者，連續三年榮獲台北市滑水協會主辦的滑水界金馬獎《年度最佳女滑人》得主。除了是快艇衝浪界活躍的代表選手，Kimberly陳美彤也積極參與河川生態保育，曾攜手女兒Jocelyn陳宥蓁在大台北河川快艇衝浪接力，一起拍攝「河川•滑人•傳承」公益廣告，宣揚台北河川之美，引起廣大迴響，是STARFiSH Agent星予運動經紀旗下最美麗也熱血的浪花母女檔。

熱衷於海島旅行以及水上活動的母女倆，經常一起旅遊、一起衝浪，剛滿16歲的Jocelyn陳宥蓁從小水性就好，一路從游泳隊成長為像媽媽一樣的快艇衝浪選手。近年來也受媽媽影響，愛上自由潛水，母女倆常常相約潛水，全家更是每年都會到澎湖家庭旅遊。Kimberly陳美彤表示：「澎湖海底花園是一個令人屏息的美麗海洋世界，但是它正面臨著人為破壞和氣候變遷的威脅，我們應該要採取行動，保護這個珍貴的海洋環境，展現愛海洋的心，一起做對海洋有意義的事。」

趁著這次澎湖家庭旅行，Kimberly陳美彤和Jocelyn陳宥蓁也身體力行，跟著波賽頓海洋俱樂部專業水下人員一起潛入海底的種苗繁殖場，親手種植復育珊瑚。種植珊瑚是一個很好的方式來幫助恢復海洋生態系統，透過澎湖縣政府種苗繁殖場開發出的人工復育技術，將珊瑚株種植在適當的海域上，讓它們生長繁殖。珊瑚不僅是海洋生態系的重要組成部分，還有助於吸附二氧化碳，保護地球的環境。Jocelyn陳宥蓁也感慨道：「海洋對我來說就是一個很親切的地方，這幾年玩水注意到珊瑚減少很多真是很難過，我們做了能力所及的一部分，種植一些新的珊瑚，雖然這樣的努力不足以完全恢復已經失去的東西，但小小的行動也能產生影響，我們應該盡力不去造成對海洋進一步的破壞。」

因應即將到來的6月8日世界海洋日，Kimberly陳美彤也藉此呼籲：「海洋帶給我光環，我也要善待回饋它，一起來做一件對地球有意義的事情吧！」大家可以親身參與種植珊瑚的活動，瞭解海洋所蘊含的豐富價值，學習珊瑚的生長過程，並且親手將珊瑚株種植在海底上，期許在技能和友善海洋面努力，能夠逐漸與海洋建立起善的循環。


▲Jocelyn陳宥蓁自由潛水於澎湖海底珊瑚礁。照片提供／STARFiSH星予公關
▲Jocelyn陳宥蓁自由潛水於澎湖海底珊瑚礁。照片提供／STARFiSH星予公關
[重點成績表現] 

2023》

-CWSA World Tour Gold Level／Masters Women Surf 銀牌

-2023 WWA JAPAN WAKESURF OPEN／快艇衝浪Master's Women Division 金牌


2022》

-全國滑水錦標賽Wakesurf Open Women公開女子快艇衝浪 金牌

-CWSA世界盃快艇衝浪錦標賽／Masters Women Surf 金牌
-IWWF亞洲滑水錦標賽／Masters Women Wakesurf 銀牌
-CWSA世界排名賽系列#6／Masters Women Surf 銅牌
-CWSA世界排名賽系列#5／Masters Women Surf 銅牌
-CWSA世界排名賽系列#4／Masters Women Surf 金牌
-台灣盃國際滑水線上賽／快艇衝浪公開女子金牌
-托艇滑水國家隊選拔賽／快艇衝浪大師女子金牌
-CWSA 世界排名賽系列#3／Masters Women Surf 銅牌 
-CWSA 世界排名賽系列#2／Masters Women Combined 金牌 
-CWSA 世界排名賽系列#1／Masters Women Combined 銅牌

2021》
-臺北滑水錦標賽／快艇衝浪公開混合組冠軍 
-台灣盃國際滑水賽／Open Women Surf金牌 ＆自由曲道Women Slalom銀牌
-CWSA世界盃快艇衝浪錦標賽／Masters Women Surf銅牌
-CWSA世界排名賽系列#6／Masters Women Surf 銀牌 
-CWSA世界排名賽系列#5／Masters Women Surf 銀牌 
-CWSA世界排名賽系列#4／Masters Women Surf 銅牌
-台北國際滑水賽線上暖身賽／快艇衝浪公開女子銀牌
-CWSA 世界排名賽系列#3／Masters Women Surf 銅牌 
-CWSA 世界排名賽系列#2／Masters Women Combined 銀牌 
-CWSA 世界排名賽系列#1／Masters Women Combined 第六名 

2020》 
-台灣盃國際滑水賽／快艇衝浪公開女子銀牌 
-全國滑水錦標賽／快艇衝浪公開女子Surf銀牌、Skim銀牌、混合組銀牌
-CWSA快艇衝浪亞洲賽／Masters Women Surf & Combined金牌 
-CWSA世界排名賽系列#3／Masters Women Surf銀牌 

2019》 
-WWA美國快艇衝浪大師冠軍賽／Masters Women Wakesurf銀牌
-WWA亞洲快艇衝浪賽／Masters Women Wakesurf 金牌 
-CWSA台灣快艇衝浪公開賽／Masters Women Surf & Skim雙金牌 
-WWA台灣盃國際滑水賽／自由曲道滑水女子金牌 
-CWSA快艇衝浪白金級大賽／Master Women Surf金牌、Masters Women Skim銀牌 
-全國滑水錦標賽／快艇衝浪公開女子銀牌 
-CWSA快艇衝浪日本公開賽／Masters Women Surf銀牌 
-台灣寬板滑水&快艇衝浪國家代表隊選拔賽／快艇衝浪女子金牌 
-CWSA韓國快艇衝浪公開賽/ Master Women Surf金牌 
-WWA亞洲巡迴賽中國澳門盃／快艇衝浪女子銅牌 
-新北國際滑水賽／快艇衝浪公開女子銀牌 

2018》 
-IWWF新加坡亞洲滑水錦標賽／快艇衝浪公開女子金牌 
-WWA台灣快艇衝浪公開賽/公開女子組銅牌、Masters Surf女子金牌 
-IWWF香港國際滑水錦標賽／快艇衝浪女子銀牌 
-台灣盃國際滑水賽／自由曲道滑水女子金牌 
-CWSA快艇衝浪亞洲賽／Surf業餘女子銀牌、Skim銅牌 
-CWSA快艇衝浪韓國公開賽／Surf業餘女子銀牌、Skim銅牌 

2017》
-WWA亞洲滑水巡迴賽韓國站／快艇衝浪女子金牌 


2016》 
-美傑仕盃女子滑水賽／快艇衝浪第四名 
-台灣盃滑水賽／快艇衝浪銀牌、自由曲道女子金牌

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