政壇性騷連環爆！吳沛憶等7人聲明　提供受害者法律援助

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聲明提到，司法不該淪為恫嚇弱勢工具，他們是一群關心台灣前途政治工作者，近日社會高度關注政壇性平事件，願以具體行動推進真誠的檢討反省，為政治工作者打造更安全工作環境。
他們注意到有部分被指控的行為人，如民進黨前青年部主任蔡沐霖，竟公開聲明將對控訴者提告，台灣是法治國家，尊重任何人走法律途徑維護自己權利，但同時，不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者。
他們是誠心為民眾服務的基層政治工作者，深信落實性平價值，不分顏色，決定為政壇性平事件的受害者提供基本法律援助。
聲明提到，若想公開陳述受害經驗，又擔心加害者濫訴，或已公開表述受害經驗，卻遭加害者提告，可進行聯繫，會邀集律師團隊，提供專業法律意見，做為被害者後盾，消弭職場性平事件的不對等權力結構，願站在弱勢者身邊，遮風擋雨。文末附7人的臉書連結。
蔡沐霖遭控隱匿性騷擾案，有網友疑散播相關不實言論，如與女子十指緊握不實言論。律師蔡鴻燊接受蔡沐霖委任並發表聲明指出，針對散播網路不實消息者，將採取法律行動。
民進黨女性前黨工在臉書控訴，當時遭陳姓男黨工性騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖反映，但除遭隱匿、包庇加害者，還逼她道歉請辭。蔡沐霖今年2月擔任勞動部政務次長李俊俋秘書，6月1日深夜請辭獲准。（編輯：陳正健）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110